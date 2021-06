Ibuprofene e paracetamolo a dose fissa per dolore muscoloscheletrico

Dolore muscoloscheletrico: uno studio italiano evidenzia l’efficacia della combinazione a dose fissa di ibuprofene e paracetamolo

Un lavoro italiano che ha coinvolto medici della SIMG (Società italiana di medicina generale) suggerisce che la combinazione di ibuprofene a dose fissa insieme al paracetamolo potrebbe essere efficace nel controllare la persistenza del dolore muscoloscheletrico. Lo studio è stato pubblicato sull’International Journal of Clinical Pharmacy.

I medici generici si occupano spesso di pazienti che soffrono di disturbi muscolo-scheletrici acuti. Il paracetamolo, i farmaci antinfiammatori non steroidei e gli oppioidi sono i farmaci più prescritti, in base all’intensità del dolore e alle condizioni del paziente.

Le linee guida ufficiali suggeriscono ai medici di base di adottare una strategia globale basata su educazione, psicologia, fisica, e interventi chirurgici e di utilizzare farmaci analgesici sulla base delle caratteristiche del dolore. In caso di scarso dolore controllo con analgesici di prima linea come il paracetamolo, dovrebbero essere considerati vari step fino a farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) o eventualmente agli oppioidi.

Nonostante queste raccomandazioni, la gestione farmacologica del dolore da disturbi muscoloscheletrici acuti nelle cure primarie è spesso non ottimale.

Secondo uno studio italiano su pazienti anziani con storia di malattie cerebro/cardiovascolare (cioè, ad aumentato rischio di eventi avversi (EA) correlati ai FANS), la prevalenza dell’uso di FANS per condizioni dell’apparato muscolo-scheletrico nel primo anno successivo all’evento cerebro/cardiovascolare è stata stimata intorno al 30% e il dolore articolare era la seconda causa più comune per l’uso di FANS.

Inoltre, i FANS sono spesso presi come auto-trattamento, senza prescrizione medica. Un paziente così incontrollato può aumentare i potenziali danni associati al loro utilizzo, dato che il loro rapporto rischio/beneficio non lo è facilmente valutabile.

È noto che l’uso di FANS è associato ad un aumento da 3 a 5 volte del rischio di disturbi gastrointestinali, un aumento del 40-50% di rischio di infarto miocardico acuto (MI), nonché effetti collaterali renali. La maggior parte di questi eventi avversi aumenta in modo dipendente dalla dose e/o dalla durata.

In questo contesto, un approccio analgesico multimodale utilizzando le combinazioni a dose fissa di analgesici con percorsi d’azione paralleli e diversi hanno il potenziale per aumentare il sollievo dal dolore riducendo il dosaggio dei singoli farmaci e il conseguente rischio di eventi avversi.

È possibile adottare combinazioni di diversi analgesici per aumentare il sollievo dal dolore, ma solo una combinazione a dose fissa è da poco presente sul mercato per il trattamento del dolore muscoloscheletrico acuto.

L’obiettivo di questo studio era quello di indagare l’efficacia della combinazione ibuprofene più paracetamolo (dose fissa) rispetto ad altri analgesici nella prevenzione della persistenza dolore muscoloscheletrico.

I dati sono stati estratti dal database nazionale di medicina generale su pazienti ambulatoriali; è stato dunque condotto uno studio di coorte retrospettivo su Health Search Database.

Sono stati considerati pazienti a cui sono stati prescritti analgesici per dolore muscolo scheletrico acuto quindi con condizioni dolorose non croniche, identificate utilizzando una query convalidata da due esperti Medici di base (MMG).

Per ogni paziente, la prima prescrizione di un analgesico è stata definita come data inizio dello studio.

Una visita presso il proprio medico di medicina generale per disturbi muscoloscheletrici nei primi 3 mesi successivi alla data di inizio è stata definita “persistenza del dolore”.

I ricercatori hanno valutato il rischio di persistenza del dolore tra gli utenti della combinazione ibuprofene più paracetamolo rispetto a altri analgesici sistemici.

Complessivamente, 102.216 pazienti sono stati trattati con analgesici sistemici per disturbi muscoloscheletrici acuti. La maggior parte dei pazienti erano donne di mezza età o anziane.

A 939 pazienti (0,92%) è stata prescritta la combinazione a dose fissa di ibuprofene più paracetamolo per una durata media di 7,23±2,68 giorni, principalmente per la lombalgia e la cervicalgia.

Per quanto riguarda le comorbidità, la prevalenza di malattie renali e cardiovascolari era simili nei due gruppi, mentre il diabete, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e l’osteoartrosi, erano più frequenti tra pazienti trattati con altri farmaci antalgici sistemici.

Diversamente, depressione, asma, malattie vascolari periferiche e le malattie cerebrovascolari erano più frequenti tra i pazienti trattati con la combinazione ibuprofene più paracetamolo.

I motivi più frequenti per prescrivere l’ibuprofene più la combinazione di paracetamolo erano dolore lombare (38,13%, n=358), cervicalgia (16,08%, n=151) e dolore associato a siti specificati (10,44%, n=98)

La persistenza del dolore muscoloscheletrico è stata riscontrata in 22.125 (21,65%) pazienti. Rispetto ad altri analgesici sistemici, la combinazione di ibuprofene più paracetamolo è risultata significativamente più efficace nel prevenire la persistenza del dolore (0,72, intervallo di confidenza al 95% 0,61-0,85).

In conclusione, i risultati di questo studio suggeriscono che la combinazione di ibuprofene a dose fissa più paracetamolo potrebbe avere un ruolo chiave nella gestione del dolore muscoloscheletrico acuto.

Inoltre, gli autori sottolineano che l’analgesia multimodale a base della combinazione di FANS e paracetamolo potrebbe essere un valido approccio per garantire una gestione efficace del dolore riducendo i dosaggi dei FANS.

Questi risultati supportano la conduzione di studi futuri su questo argomento al fine di implementare le prove del mondo reale sull’efficacia e la sicurezza di questo trattamento farmacologico.

Alessandra Bettiol et al., Effectiveness of ibuprofen plus paracetamol combination on persistence of acute musculoskeletal disorders in primary care patients. Int J Clin Pharm . 2021 Jan 7. doi: 10.1007/s11096-020-01215-w. Online ahead of print.

