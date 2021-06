Gazzelle e Mara Sattei duettano in Tuttecose

Gazzelle e Mara Sattei insieme nel brano “Tuttecose”: il singolo del cantautore romano, un brano pop, è disponibile su tutte le piattaforme digitali

Gazzelle sta vivendo un periodo decisamente produttivo e torna su tutte le piattaforme con “Tuttecose”, un nuovo singolo che lo vede collaborare con Mara Sattei.

Un brano pop, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), che fonde la scrittura piena di immagini di Gazzelle con la voce delicata ed elegante di Mara. Il singolo arriva dopo l’uscita di “Ok”, l’ultimo disco del cantautore romano.

Gli stabilimenti balneari diventano “Tuttecose”

Nei giorni scorsi numerosi stabilimenti balneari italiani – tra cui Bagno 86a (Rimini), Bagni Le Carillon (Paraggi, GE), Bagno Stefanella (Montignoso – MS), Bagni 33 (Cattolica), Bagno Isonzo (Lido di Camaiore – LU), Lido Balnearea (Laghi Alimini – Otranto) e Isola Beach Club (Porto Cesareo – LE) – hanno cambiato nome in “Bagno Tuttecose” e i fortunati bagnanti che hanno affollato le spiagge in questi giorni d’inizio estate hanno avuto la possibilità di ascoltare in anteprima il brano.