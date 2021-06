I Diletta tornano con il singolo Povera città

“Povera città” è il nuovo singolo dei Diletta che segue l’esordio con Capita: il brano è disponibile online sulle piattaforme digitali

Fuori Povera Città, il nuovo singolo dei Diletta che segue l’esordio con Capita. Questo nuovo singolo parla di un incontro perso nel tempo, nella memoria. Un incontro tra due persone raccolte da una notte di lampioni e di piazze. Una storia di amore forse solo accennata, sussurrata da una città che da spettatrice finisce per esserne la protagonista.

BIOGRAFIA

I Diletta sono un duo nato nel 2019 da un’idea di Jonathan Tupputi, voce e chitarra, e Andrea Rossini, tastiere e arrangiamenti. Da un primo approccio rock i due amici approdano a un sound più intimo e sperimentale avvalendosi per un periodo della collaborazione di Desirée Bargna ai cori e al violoncello. La loro idea musicale trova compimento nel primo EP “Sacro Disordine” grazie al produttore Luca Urbani (ex Soerba, con all’attivo collaborazioni illustri fra cui Bluvertigo, Alice, Garbo e tanti altri), che dona ai Diletta quel tocco elettro-pop che stavano cercando. “Sacro disordine” concretizza il primo anno di attività passato tra prove e live nei locali del comasco, con 6 canzoni inedite, rigorosamente in italiano, a metà tra l’indie-pop elettronico e il cantautorato più intimo.

La band, sostenuta da una campagna crowdfunding lanciata sulla piattaforma Ulule, ha ultimato i lavori nell’autunno del 2020 e si prepara a far uscire il primo album.

SCOPRI IL BRANO: https://backl.ink/146837475