Claut online con il remix di New Day

Il duo Claut online sulle piattaforme digitali con un Ep di cinque remix, affidati ad altrettanti talentuosi artisti del mash up eletttronico

A quattro mesi dalla pubblicazione di New Day – Keep Me Warm, singolo che ha segnato il ritorno, dopo anni di silenzio, del duo electropop trevigiano, ecco un Ep di cinque remix, affidati ad altrettanti talentuosi artisti del mash up eletttronico.

CLAUT è un duo veneto di elettropop femminile-maschile che compone la sua musica in salotto e usa il piatto doccia come dancefloor.

Forse synthwave, forse EDM.

Tu chiamalo se vuoi Italodisco.

“Quando produci un pezzo con cassa in quattro sai già che il remix può esserne la naturale evoluzione.

Mettere un pezzo in mano ai remixer è un po’ come affidare un pezzo di sé agli altri, bisogna fidarsi e affidarsi. E’ quello che hanno fatto i Claut, lasciando la loro New Day (Keep Me Warm) in mano a cinque misteriosi e talentuosi manipolatori di suoni.

NGHTSHVR ha abbassato le luci, spostando l’atmosfera dall’alba al crepuscolo.

EL PELANDRO ha immerso le linee melodiche del brano in un disordine sbilenco che lui stesso definisce apologia del surplus.

PIX303 ha messo il brano a bordo della pista degli autoscontri, a sognare di avere il motorino giusto per far fare un giro alla tipa dalla parte opposta.

ALFA NEU ha fatto un lavoro lisergico ipnotico malato metropolitano.

MAN DARINO ha messo il brano in una musicassetta, e la musicassetta in un autoradio, e l’autoradio in una Testarossa, e la Testarossa su una strada di collina, nella direzione di un club che non esiste.

Tutto questo è (Still waiting for a) New Day. Nell’attesa di questo nuovo giorno che sembra non arrivare mai. Avanti, tribù di ballerini: divertitevi!”

Ascolta (Still Waiting For A) New Day qui: https://backl.ink/146631345

CLAUT: Alessandro Mattiuzzo & Melissa Teston

https://www.instagram.com/clautmusic

https://www.facebook.com/clautmusic