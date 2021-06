Libri: Passaggi Festival premia Vecchioni, Cremonini e Altan

A Fano otto giorni di libri: dal 18 al 25 giugno torna Passaggi Festival l’evento sulla saggistica. Premi 2021 a Roberto Vecchioni, Cesare Cremonini e Ahmet Altan

Libri da leggere, da ascoltare, da vedere e da acquistare: dal 18 al 25 giugno a Fano, nelle Marche, torna Passaggi Festival, l’evento dedicato alla saggistica diretto da Giovanni Belfiori e promosso da Passaggi Cultura e Librerie Coop. Un’edizione che si propone come la più lunga e la più ricca di sempre: otto giorni di presentazioni librarie, mostre d’arte, laboratori per bambini, viste guidate e aperitivi con conversazione, tutti eventi ad ingresso gratuito nei luoghi più suggestivi della città adriatica, tra mare e centro storico.

Saranno tre i premi 2021, conferiti ai cantautori Roberto Vecchioni (Premio Passaggi – mercoledì 23 giugno) e Cesare Cremonini (Premio Fuori Passaggi – giovedì 24 giugno) e al giornalista turco Ahmet Altan (Premio Giornalistico Andrea Barbato – venerdì 18 giugno) per il quale ritirerà il premio la direttrice P24 e Casa della Letteratura di Istanbul, Yasemin Çongar.

Nell’ambito della rassegna “Europa/Mediterraneo”, da segnalare la presenza di Tom Kuka, vincitore del Premio dell’Unione Europea per la letteratura, che converserà sul suo libro ‘L’Ora del male’ (Besa – Livio Muci Editore) con la responsabile culturale dell’ambasciata della Repubblica d’Albania Ledia Mirakaj e con la critica letteraria Carolina Iacucci (24 giugno).

Il programma del festival propone un viaggio tra i libri attraverso diversi itinerari: la mappa di luoghi e rassegne -ben 11 tra saggistica, libri per bambini, graphic novel, poesia e narrativa- ma anche i percorsi tematici che attraversano il tema 2021 “D’infinito e provvisorio”. Tra questi, la scrittura che si fa spettacolo grazie alla presenza di numerosi artisti che arriveranno a Passaggi per presentare i propri libri: oltre ai premiati Roberto Vecchioni e Cesare Cremonini, anche Levante, Alessio Boni, Le Coliche, Asia Argento, Justine Mattera, Willie Peyote che conversa con Giuseppe Civati , Marisa Laurito, Guido Catalano e Luca Bottura, Camihawke e Piero Pelù. E ancora, si parlerà di pandemia con l’immunologa Antonella Viola e il filosofo Armando Massarenti, ma anche di donne e parità di genere con Rula Jebreal, Annarita Briganti, Giada Palma, Lidia Pupilli, Sara Colaone, Lia Celi, Valentina Cavallaro e il Collettivo “Il sabba della domenica”.

Gli eventi, per i quali è consigliata la prenotazione, si svolgeranno nel rispetto dei protocolli anti-Covid e delle norme di legge. Informazioni e programma completo su www.passaggifestival.it