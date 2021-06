Clan O’Conall in finale al Nordic Games Discovery Contest

Videogiochi: Clan O’Conall and the Crown of the Stag si unisce ai migliori finalisti del Nordic Games Discovery Contest

Lo studio di giochi indie canadese HitGrab Inc. è orgoglioso di unirsi ai finalisti del Nordic Games Discovery Contest tenutosi a Mälmo, in Svezia. Di tutti i giochi presentati alla delegazione per l’evento, il Celtico indie Clan O’Conall and the Crown of the Stag è stato il titolo che i giudici hanno ritenuto più meritevole di riconoscimento. Questi finalisti rappresentano la migliore selezione di proposte per la delegazione 2021 del Nordic Game Discovery Contest, che ora entra nel suo 19° anno di attività.

La platform Celtico indie si distingue per il suo gameplay; basato sullo scambio tra tre personaggi per iniziare il combattimento e risolvere enigmi, oltre al suo stile visivo unico, che fa molti confronti con l’era d’oro dell’animazione Disney.

Il Clan O’Conall è stato lanciato lo scorso aprile a seguito di una campagna Kickstarter dell’anno precedente. Inizialmente di fronte a una produzione travagliata a causa della quarantena legata al COVID e alla chiusura delle esposizioni di giochi nel 2020, il gioco è stato incoraggiato alla sua uscita attraverso un gruppo dedicato di fan, streamer e influencer che hanno supportato il titolo durante il suo periodo di crowdfunding e nella sua open beta prima del rilascio.

Ispirato ai ricchi racconti del folklore celtico, Clan O’Conall and the Crown of the Stag in un viaggio epico ambientato nella terra di Hibernia. Un’avventura ricca di azione attende i giocatori nei loro viaggi attraverso un mondo fatto a mano di Mortali, Fae, magia e meraviglie naturali.

Caratteristiche:

· Un sistema di scambio di personaggi che consente ai giocatori di muoversi, combattere ed esplorare liberamente mentre si scambiano per capriccio.

· Uno straordinario stile visivo 2D realizzato a mano che ricorda l’animazione classica.

· Un mondo pieno e vibrante tratto dagli arazzi della mitologia celtica.

· Un robusto sistema di creazione del personaggio che si espande su un cast di eroi dinamici e ben sviluppati

· Una partitura celtica originale composta da MoonWalk Audio

Il clan O’Conall passerà alla categoria dei finalisti dell’evento, che si terrà a novembre di quest’anno.

Trova “Clan O’Conall e la corona del cervo” su Steam: https://store.steampowered.com/app/843180/Clan_OConall_and_the_Crown_of_the_Stag/

Guarda il fantastico trailer su: https://youtu.be/EHSHBNSWyTs