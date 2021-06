Atorvastatina entro 7 giorni dal Covid: possibili benefici

Studio evidenzia un suggerimento di beneficio nel sottogruppo di pazienti che sono stati trattati con Atorvastatina entro 7 giorni dall’insorgenza dei sintomi da Covid

Per i pazienti con COVID-19 ricoverati in terapia intensiva, somministrare atorvastatina alla dose di 20mg/die non ha comportato una significativa riduzione del rischio di trombosi venosa o arteriosa, per il trattamento con ossigenazione extracorporea della membrana (ECMO) o per mortalità per tutte le cause rispetto al placebo nello studio INSPIRATION-S. Tuttavia, c’è stato un suggerimento di beneficio nel sottogruppo di pazienti che sono stati trattati entro 7 giorni dall’insorgenza dei sintomi da COVID-19. Lo studio è stato presentato durante la sessione scientifica virtuale dell’American College of Cardiology (ACC) 2021.

Behnood Bikdeli, del Brigham and Women’s Hospital di Boston, che ha presentato il lavoro, ha spiegato che il COVID-19 è caratterizzato da una risposta immunitaria eccessiva e che esiste un potenziale per eventi trombotici a causa di una maggiore attivazione endoteliale e di uno stato protrombotico.

«In questo contesto, è interessante pensare alle statine come potenziali agenti da studiare nel COVID-19, perché oltre ad avere azioni di abbassamento dei lipidi, si pensa anche che abbiano effetti antinfiammatori e antitrombotici», ha detto.

Nello studio HARP-2 sulla simvastatina nella sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS), pubblicato alcuni anni fa, i risultati principali sono stati neutri, ma nel sottogruppo di pazienti con ARDS iperinfiammatoria c’è stata una riduzione della mortalità con simvastatina rispetto al placebo, ha osservato Bikdeli.

Inoltre, in una serie di studi osservazionali su pazienti con COVID-19, l’uso di statine è stato associato a una riduzione della mortalità tra i pazienti ricoverati. Tuttavia, ci sono dati limitati di alta qualità per guidare la pratica clinica, ha specificto.

Lo studio INSPIRATION, condotto in 11 ospedali in Iran, ha avuto un disegno fattoriale due per due per indagare diverse strategie anticoagulanti e l’uso dell’atorvastatina per i pazienti COVID-19 nell’unità di terapia intensiva (ICU). Nella parte di anticoagulazione dello studio, che è stato pubblicato su “JAMA” il mese scorso, non c’era differenza nell’endpoint primario di una dose intermedia e dose standard di enoxaparina.

Beneficio solo entro i primi 7 giorni dall’insorgenza dei sintomi

Per la parte statina dello studio INSPIRATION-S 605 pazienti sono stati assegnati casualmente a ricevere 20 mg di atorvastatina 20 mg al giorno o placebo. Sono stati esclusi i pazienti che avevano assunto statine in precedenza. Le caratteristiche di base erano simili per i due gruppi, con circa un quarto dei pazienti che assumeva aspirina e più del 90% che assumeva steroidi.

I risultati hanno mostrato che l’atorvastatina non era associata a una significativa riduzione del risultato primario – un composto di trombosi venosa o arteriosa aggiudicata, trattamento con ECMO o mortalità entro 30 giorni – che si è verificato nel 32,7% del gruppo statina rispetto al 36,3% del gruppo placebo (odds ratio [OR], 0,84; P = 0,35).

L’atorvastatina non era associata ad alcuna differenza significativa in nessuno dei singoli componenti dell’endpoint composito primario. Inoltre, non c’era alcuna differenza significativa in nessuno degli endpoint di sicurezza, che includevano sanguinamento maggiore ed elevazioni dei livelli degli enzimi epatici

Le analisi dei sottogruppi sono state per lo più coerenti con i risultati principali, con una sola eccezione.Nel sottogruppo di pazienti che si sono presentati entro i primi 7 giorni dall’insorgenza dei sintomi da COVID-19, c’era un accenno di un potenziale effetto protettivo con atorvastatina. In questo gruppo di 171 pazienti, l’endpoint primario si è verificato nel 30,9% di coloro che assumevano atorvastatina, rispetto al 40,3% di quelli che assumevano placebo (OR, 0,60; P = 0,055).

«Questa è un’osservazione interessante, ed è plausibile, in quanto questi pazienti potrebbero essere in una fase diversa del COVID-19. Ma dobbiamo essere consapevoli della molteplicità dei confronti, e questo deve essere ulteriormente studiato in studi successivi» ha detto Bikdeli.

Risultati migliori con somministrazione preventiva e dosi più alte?

Parlando dello studio alla presentazione dell’ACC, Binita Shah, del NYU Langone Health di New York, ha affermato che l’importanza di iscrivere i pazienti COVID-19 agli studi clinici era fondamentale, ma che questi pazienti in terapia intensiva potrebbero non essere stati la popolazione giusta in cui testare una statina. «Forse per questi pazienti molto malati, è troppo tardi. Cercare di tenere a freno la tempesta infiammatoria di citochine e l’interazione con la trombosi a questo punto è molto difficile» ha commentato Shah.

Ha suggerito che potrebbe essere appropriato provare le statine in una fase precedente della malattia al fine di prevenire il processo infiammatorio, piuttosto che cercare di fermarlo dopo che è già iniziato. Shah ha anche messo in dubbio l’uso di una dose così bassa di atorvastatina per questi pazienti.

«Nella letteratura cardiovascolare – almeno nella sindrome coronarica acuta – vengono utilizzate alte dosi di statina per vedere benefici a breve termine. In questo ambiente molto infiammatorio, mi chiedo se un regime ad alta intensità sarebbe più benefico» ha ipotizzato.

Bikdeli ha risposto che è stata scelta una bassa dose di atorvastatina perché all’inizio diversi agenti antivirali, come il ritonavir, venivano utilizzati per i pazienti COVID-19 e questi farmaci erano associati ad aumenti dei livelli di enzimi epatici.«Non volevamo esacerbarli con alte dosi di statine» ha detto. «Ma ora abbiamo stabilito il profilo di sicurezza dell’atorvastatina in questi pazienti e, a posteriori, sì, una dose più alta avrebbe potuto essere migliore»

