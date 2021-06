Aldebaran Records ristampa in vinile l’album degli Alien Army

Aldebaran Records ristampa in vinile “Orgasmi meccanici”, il primo album del collettivo Alien Army pubblicato nel 1999

“Orgasmi meccanici” primo album del collettivo di DJ Alien Army, composto da DJ Skizo, DJ Gruff, DJ Zak, DJ Inesha e DJ Tayone, e pubblicato per la prima volta nel 1999 da Royality Records sarà disponibile in vinile special edition prodotto da Aldebaran Records.

Il collettivo nasce nel 1996 dall’esigenza di DJ Skizo di riunire tutti i più grandi DJ italiani di talento che operano sui giradischi, risultando essere il primo collettivo di DJ in Europa. Dalla prima formazione costituita anche da DJ Stile e DJ Double S venne creato il tape “Il contatto” per poi costituire con la seconda formazione “Orgasmi meccanici”.

In brevissimo tempo, infatti, gli Alien Army collezionano il più alto numero di titoli nelle competizioni di “turntablism” italiane, affermandosi anche a livello europeo e mondiale. Il gruppo crea uno stile proprio che esporta discograficamente in tutto il mondo, fondando una “scuola” di pensiero che ancora oggi è fonte di ispirazione. È del 2003 il secondo LP “The End” con in aggiunta Type 10 e Micro Metz (entrambi vincitori titoli italiani e internazionali), distribuito a livello mondiale. Nel 2005, dopo l’esperienza del GT Tour, che comprendeva John Type, i membri della crew intraprendono un percorso di sperimentazione artistica individuale alla ricerca di nuove e stimolanti percezioni musicali. Nel 2011 si concretizza la reunion ufficiale del gruppo e si aggiunge il campione del mondo IDA 2010 DJ Mandrayq. Nel 2013 fa il suo debutto nella crew DJ Simo G, tre volte campione italiano KCS e B4B, che ha rappresentato l’Italia al Worldwide B4B 2014 e DJ 2P (quattro volte campione italiano e vicecampione mondiale). Al team si aggiungono poi DJ Fakser (campione DV/DJ-Tech Online Scratch Battle 2013), DJ 5L (campione KCS 2014) e il produttore Chryverde (membro del collettivo Waamoz).

“Orgasmi meccanici” viene ricordato poi come il primo LP completamente dedicato allo scratch pubblicato in Europa, che ha permesso di far conoscere anche fuori dal territorio nazionale le eccellenze della scuola Hip-Hop italiana.

Rispetto alla stampa originale del disco, questa nuova versione rimasterizzata da Deva all’Amnesiac Studio, che non è presente in alcuna piattaforma digitale, comprende anche le quattro tracce escluse dalla prima stampa “Adios Babbeo Orig.”, “Scarapagghio Meet Tandoori”, “Geto Muzik” e “Funky Drum”.

La ristampa, formato per il quale Aldebaran Records pone sempre particolare cura, prevede 500 copie in doppio vinile 180 gr. tutte numerate a mano, metà color verde trasparente e le restanti nere. La cover gatefold e solo per prime cento copie avranno in aggiunta un esclusivo poster A3 ed una sovra copertina in PVC con il logo di Alien Army realizzato all’epoca dal caposcuola del writing mondiale Phase 2 AKA Phase Two.

