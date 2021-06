Il Governo Draghi in allerta per la variante Delta

Covid: la variante Delta preoccupa il Governo. La ministra Gelmini: “Serve prudenza, stiamo valutando la proroga dello stato d’emergenza”

“È in corso un monitoraggio una valutazione sulla variante Delta che in Italia non è ancora estesa ma è stata segnalata in alcune regioni. Il Governo valuta la proroga dello stato di emergenza, al momento non c’è una decisione formale, ma da parte del governo c’è un atteggiamento di grande prudenza. Non possiamo correre rischi e la variante Delta non può essere sottovalutata”. Lo ha detto la ministra degli Affari regionali, Mariastella Gelmini durante la trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai 1.

Pregliasco: “Serve quarantena per arrivi dal Regno Unito”

“Temo che bisognerà reintrodurre la quarantena per chi arriva dalla Gran Bretagna, loro hanno questa variante Delta che ci inquieta, potrebbe esser davvero un elemento che ci rovina l’estate e l’autunno prossimo venturo”. Lo dice il virologo e presidente Anpas Fabrizio Pregliasco, come riferisce la Dire (www.dire.it).

Fontana prova a rassicurare “Nel mese di giugno c’è stata già una piccola ma significativa riduzione. Tutti i casi sono specificamente monitorati e seguiti, quindi mi sembra di poter dire ad oggi che la situazione sia sotto controllo”. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in chiusura della conferenza a Palazzo Pirelli sulla sostituzione dei veicoli inquinanti, rassicura riguardo alla diffusione della variante delta (o variante indiana) del Covid in Lombardia, che ad oggi è arrivata a 81 casi in regione. “Dovremo monitorarla costantemente – conclude il governatore – controllare se non si verificano focolai di questo genere di variante. Comunque da quello che risulta fino a questo momento dalle rilevazioni scientifiche, è una variante sensibile al vaccino, e che semplicemente sembra avere una maggiore diffusività“.