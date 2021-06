L’istituto italiano di criminologia clinica di Vibo Valentia, ha designato quale professore di Diritto di famiglia l’avvocato Giancarlo Cerrelli, membro dell’Unione giuristi cattolici e del Centro studi Rosario Livatino.

Autore di varie pubblicazioni, tra cui “La famiglia in Italia dal divorzio al gender” che affronta il percorso legislativo e giuridico con il quale la cellula fondamentale della società è diventata una semplice somma d’individui. È stato, inoltre, ascoltato dalla commissione Giustizia della Camera dei deputati. In materia di adozione e affido, e dalla commissione Giustizia del Senato, in materia di disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili.

Il diritto di famiglia è l’insieme delle norme che regolano i rapporti giuridici delle persone che costituiscono un nucleo famigliare, ma a quale famiglia si riferisce il diritto?

Perché nel codice civile non se ne dà una definizione. Soprattutto oggi, in un mondo di “interpretazioni” così confuse? Mentre il Magnifico Rettore dell’Istituto vibonese Saverio Fortunato, vuole intraprendere l’applicazione della materia su un luogo in cui “la famiglia può essere luogo di abusi, di falsi abusi, di violenza e di crimini”. “Nella società è in atto una rivisitazione del ruolo tradizionale della famiglia”, afferma il Rettore, “dove si pensa che esistano diritti senza il contrappeso dei doveri”.

E scatta dunque, da chi ha fatto della sua vita professionale una missione, il desiderio di attivare nel Settore Scientifico Disciplinare il diritto alla famiglia con il neo professor Giancarlo Cerrelli, una cattedra di trenta ore. L’Istituto Italiano di Criminologia persegue lo scopo di diffondere la cultura, le scienze e l’istruzione attraverso attività di ricerca e d’insegnamento. Soprattutto sta diventando un’istituzione per coloro che sono orientati verso la didattica avvolta dall’insegnamento classico. Insomma, la formazione di una volta, dove i valori sono importanti. Purtroppo la crisi dei valori ha portato smarrimento tra i giovani ed è compito degli insegnanti riprendersi quel ruolo che molti rimpiangono.

Il neo professore, avvocato Giancarlo Cerrelli, appresa la notizia, ringrazia il Rettore dell’Istituto Italiano di Criminologia, Prof. Saverio Fortunato, per aver istituito il corso di diritto di famiglia e per averlo onorato della designazione per tale insegnamento, ” nella prospettiva di dare rilievo e importanza all’istituto giuridico della famiglia, che nel corso degli anni è stato decostruito da un processo ideologico volto a rendere la famiglia fondata sul matrimonio sempre più fluida e irrilevante.”