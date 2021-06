Al via il tour estivo dei Mellow Mood

Parte il 19 giugno da Montegrotto Terme il tour estivo dei Mellow Mood: il calendario è in continuo aggiornamento, ecco le date annunciate

I MELLOW MOOD tornano in tour questa estate! Gli appuntamenti dal vivo già confermati saranno in una particolare e suggestiva versione acustica in cui la band si troverà emotivamente più vicina che mai ai propri fan.

19 giugno – Sentieri Sonori – Montegrotto Terme (PD)

18 luglio – PicNic Kilometro Zero – Piancavallo (PN)

31 luglio – Circolo Magnolia – Segrate (MI)

01 settembre – venue tba – Firenze

calendario in aggiornamento



I Mellow Mood, dai primi passi a Pordenone nel 2005, sono Già alla fine del 2020, anno particolarmente difficile per il mondo dello spettacolo dal vivo, i Mellow Mood avevano pubblicato a sorpresa una performance acustica, il cui video registrato nella suggestiva cornice dell’Antico Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento (PN) offriva un assaggio di ciò che saranno i concerti in acustico di questa estate. È una formula inedita per la band che ha totalmente riarrangiato i propri brani, dalle hit di sempre, fino alle ultime pubblicazioni, Mr Global e Laser Sight, pubblicati per La Tempesta Dub in collaborazione con l’etichetta reggae statunitense Ineffable Records.I Mellow Mood, dai primi passi a Pordenone nel 2005, sono oggi uno dei nomi più importanti nel panorama reggae internazionale. La band vanta una consolidata attività live con la partecipazione ai più importanti festival europei e americani, tra cui Rototom Sunsplash (Spagna), California Roots (USA) e Jamming Festival (Colombia).