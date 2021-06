Previsioni meteo Italia 15 giugno 2021: picco del caldo nel weekend

Le previsioni meteo di oggi, martedì 15 giugno 2021: bel tempo su tutta l’Italia con l’alta pressione, temperature stazionarie e caldo ancora senza eccessi

Condizioni meteo stabili sull’Italia, condizionate dalla presenza di una vasta zona altopressoria di origine sub-tropicale (con un contributo Azzorriano), situata nel cuore del bacino Mediterraneo. Anche nella giornata di oggi avremo dunque tempo stabile e caldo, ma senza eccessi come rileva anche il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche nei prossimi giorni il clima risulterà stabile e asciutto, ad eccezione di possibili temporali pomeridiani tra mercoledì e giovedì al Nord e zone interne del Centro. A seguire, per il prossimo weekend, regna l’incertezza: i modelli mostrano l’arrivo di un’ondata di caldo africano ma sono discordi sulla durata. Sembra probabile infatti un deciso peggioramento sulle regioni centro-settentrionali da lunedì prossimo, quando una perturbazione potrebbe raggiungere queste aree del Paese.

Intanto per oggi, martedì 15 giugno 2021, al Nord Italia al mattino tempo in prevalenza asciutto, con nuvolosità irregolare al nord-ovest e qualche piovasco sulle Alpi Piemontesi. Al pomeriggio locale instabilità sui rilievi di Piemonte ed Emilia Romagna, asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con velature in transito.

Giornata pienamente soleggiata sulle regioni centrali sia nel corso delle ore mattutine che al pomeriggio. Assenza di instabilità pomeridiana in Appennino. Anche in serata avremo stabilità diffusa, con nuvolosità inconsistente sulle regioni Adriatiche.

In Toscana giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente nelle ore mattutine e pomeridiane su tutto il territorio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori con ampi spazi di sereno.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli sereni, ad eccezione di locali piovaschi sullo stretto di Messina. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con qualche addensamento su Calabria e Isole Maggiori. In serata nessuna variazione con cieli sereni su tutte le regioni.

In Calabria possibili piogge nel corso della giornata sui settori meridionali della regione, tempo asciutto altrove con ampie schiarite alternate a qualche nube sparsa; asciutto in serata con cieli sereni su tutto il territorio.

Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.