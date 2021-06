Il tour di concerti di Myss Keta parte da Roma

Myss Keta torna in tour da giugno: annunciate le prime date, si parte il 21 giugno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma

A un anno e mezzo dalle sue ultime performance live, Myss Keta torna finalmente sul palco. Sono state annunciate le prime date del suo L 02 E TOUR curato da DNA concerti. La cantante, spiega la Dire (www.dire.it), si esibirà il 21 giugno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 30 giugno al Nova di Bologna e il 15 agosto al Locus Festival di Locorotondo in provincia di Bari.

In un mondo profondamente cambiato, Myss Keta torna in tour in una forma completamente inedita accompagnata dalla band DPCM, una formazione strumentale formata da L I M al basso, Giungla alla chitarra e Danila Guglielmi alla batteria elettronica.

Il sorprendente show di Myss Keta & DPCM presenterà per la prima volta dal vivo alcuni brani dei suoi ultimi due lavori discografici: ‘Il cielo non è un limite‘, disco uscito a fine 2020 che celebrava l’aria durante la pandemia e metteva in stato d’accusa un mondo piombato in un ‘medioevo digitale’; e ‘Lato B’, il dittico oscuro, post-punk e darkwave uscito lo scorso aprile (che ha inaugurato il sodalizio con la band DPCM).