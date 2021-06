Sudan: Marco Zennaro è stato scarcerato

Marco Zennaro, l’imprenditore veneto rinchiuso da aprile in un carcere del Sudan, è fuori dalla prigione come annunciato dal sindaco di Venezia Brugnaro

“Marco Zennaro è stato scarcerato. Una notizia positiva. Ora attendiamo gli sviluppi dei contenziosi a suo carico e continuiamo a lavorare insieme a Palazzo Chigi perché torni al più presto in Italia. Grazie al premier Mario Draghi per l’interessamento decisivo”. Lo annuncia su Twitter il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Da oggi è ai domiciliari in un hotel e non potrà ancora lasciare il Paese come confermato dalla Farnesina.

Dovrà restare in Sudan per affrontare le cause che lo vedono coinvolto con l’accusa di truffa per la vendita di una partita di trasformatori elettrici. Il 46enne, amministratore unico della veneziana Zennaro Trafo, aveva lasciato l’Italia lo scorso marzo.