Previsioni meteo Italia 14 giugno 2021: bel tempo con l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 14 giugno 2021: sole e caldo in aumento sull’Italia, temperature oltre i +30°C sulle regioni centro-settentrionali

Le conseguenze dell’arrivo dell’anticiclone Afro-Azzorriano stanno già mostrando i primi effetti sul nostro Paese. Rispetto ai giorni scorsi, infatti, all’instabilità pomeridiana con piogge e temporali si sono sostituite condizioni meteo estive sull’Italia. Il robusto promontorio anticiclonico anche nella giornata di oggi garantirà clima asciutto e temperature massime in aumento, con valori superiori ai +30° C.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso della settimana è attesa la prima ondata di calore di questa estate 2021. Le temperature aumenteranno portandosi fino a +35°C sulle regioni del Nord e del Centro. Da mercoledì torneranno però anche i temporali pomeridiani, in particolare al settentrione e zone interne del Centro. Da confermare l’arrivo di una perturbazione nel corso del prossimo weekend che potrebbe colpire il Nord e parte del Centro.

Intanto per oggi, lunedì 14 giugno 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali acquazzoni o temporali su Alpi occidentali e Appennino settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con fenomeni in esaurimento e ampi spazi di sereno.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sugli Appennini con locali acquazzoni tra Lazio e Abruzzo, maggiori spazi di sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche nube sui rilievi ma con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora asciutto ovunque ma con nuvolosità in sviluppo sulle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in aumento e massime stabili o in lieve calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.