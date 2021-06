Netflix assicura: Skam Italia 5 si farà

“Non sapevate da quanto tempo volevamo dirvelo. Abbiamo sfondato quel soffitto: stiamo lavorando a #Skamitalia 5, in arrivo nel 2022 solo su Netflix”. E’ con queste poche parole, che la piattaforma ha riacceso le speranze dei fan di Skam Italia, in attesa da tempo di questa notizia.

La celebre serie, prodotta da Cross Productions e remake dell’omonimo show norvegese come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), avrà dunque una quinta stagione e arriverà nel 2022 sulla piattaforma. SKAM Italia è considerato dalla critica italiana e internazionale uno dei migliori adattamenti per il linguaggio utilizzato e per l’approccio ai temi trattati, due elementi che hanno permesso una perfetta identificazione nella storia da parte del pubblico.

Dopo il successo delle precedenti stagioni, già disponibili su Netflix, SKAM Italia torna con una nuova storia e gli amati studenti romani, raccontati ancora una volta fuori dagli stereotipi dell’adolescenza.

In attesa di vedere Skam Italia 5 ecco i momenti più belli delle scorse stagioni