In arrivo il mini frigo Microsoft ispirato alla Xbox

Sta per arrivare sul mercato il mini frigo Microsoft alla Xbox Series X: il modello è stato presentato con un breve teaser

Arriva a fine 2021 il primo mini frigo Microsoft ispirato alla Xbox Series X. Piccolo e potente, il modello è stato presentato con un breve teaser, che ne ha svelato il design.

Lineamenti squadrati, colore grigio scuro, led interno verde acceso e il logo della Xbox retroilluminato sullo sportello. Una perfetta replica refrigerante della console next gen!

Al momento, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non sono note le caratteristiche e il prezzo.

Il frigorifero ispirato alla Xbox Series X

Quando è stata presentata la nuova Xbox Series X, molti utenti hanno paragonato il design della console a quello di un frigo, diventando in poco tempo un breve. Così, lo scorso ottobre, Microsoft ha colto la palla al balzo per stupire tutti con un vero frigorifero ispirato alla Series X. Un modello è stato regalato a Snoop Dogg, ed un altro messo in palio con un contest aperto a i fan statunitensi lo scorso ottobre. Visto il successo dell’idea, Microsoft ha poi promesso di progettare un vero frigo ispirato alla Xbox. E così è stato.