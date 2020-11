Il frigorifero Microsoft è ispirato alla Xbox Series X

Microsoft presenta il frigorifero ispirato alla Xbox Series X: è una replica in scala 1:1 e potrà essere vinto tramite un contest

A pochi giorni dall’uscita della sua console next gen, Microsoft sorprende i fan con il trailer di ‘Xbox Series X Fridge’, il frigorifero ufficiale ispirato alla Xbox Series X.

Completo della più recente tecnologia di raffreddamento, il refrigeratore è perfettamente funzionante e si ispira a uno dei meme più popolari nati sul web la scorsa primavera. Dopo la presentazione della console di nuova generazione, infatti, molti utenti iniziarono a scherzare sulle sue notevoli dimensioni, paragonandole proprio a quelle di un frigorifero.

“Xbox Series X Fridge” è alto circa 180 cm ed è una replica in scala 1:1 della Xbox Series X. Quando è alimentato, l’icona della Xbox posta sulla parte anteriore si illumina. L’apertura dello sportello, inoltre, è accompagnata dal classico suono di avvio della console Microsoft, mentre gli interni sono caratterizzati da una luce verde, colore rappresentativo della Xbox.

Il frigorifero, tuttavia, non è in vendita al momento. Ma, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), potrà essere portato a casa da un solo fan grazie ad un contest aperto fino al 4 novembre. Per partecipare basterà ritwittare il post originale dal profilo Twitter di Xbox. Il vincitore sarà estratto a sorte. Il regolamento completo al link https://www.xbox.com/en-us/promotions/sweepstakes/xbox-series-x-fridge?ocid=Sweepstakes_soc_omc_xbo_tw_Video_lrn_10.28.2.