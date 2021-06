Grankova e Lapage vincono Arte Laguna Prize sostenibile

Arte Laguna Prize sostenibile: il riuso come forma d’arte. Varvara Grankova e Sandra Lapage sono le vincitrici della nuova edizione

Dal 2016 con il Premio Sostenibilità e Arte, Arte Laguna Prize premia l’arte sostenibile, originale e creativa con l’obiettivo di interessare la comunità locale e internazionale alle tematiche ambientali. L’arte è infatti un potente mezzo di comunicazione che può farsi interprete dei problemi della società contemporanea. Il mondo creativo degli artisti diventa dunque il motore per la divulgazione di principi ecologici ed etici, promuovendo la sensibilizzazione alle strategie di Riuso Riduco Riciclo e sottolineando l’importanza dell’espressione artistica e della creatività per trasmettere valori sociali e culturali.

Per la 15^ edizione, Arte Laguna Prize ha collaborato con Contarina Spa, azienda che dal 1989 si occupa della gestione dei rifiuti in 49 Comuni della provincia di Treviso e il programma Ca’ Foscari Sostenibile dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Tra i 253 progetti presentati, la commissione giudicatrice ha individuato una shortlist di 5 artisti (Varvara Grankova, Daria Lo Giudice, Inge Miczka, Sandra Lapage e Florence Pinson – Ynden) e fra questi è stata scelta l’artista russa Varvara Grankova (Mosca, 1988) con il progetto “Thingism”. L’opera affronta un tema centrale per la sostenibilità, ossia la produzione di cose – things – e in particolare dell’abbigliamento, che crea volumi di rifiuti enormi, consuma risorse e contribuisce a creare disuguaglianze a livello globale, tra aree di produzione e aree di consumo, dove le persone hanno standard di vita contrapposti. L’artista indaga la relazione tra oggetti, ambiente e persone restituendo un’opera imponente che da un lato appaga lo sguardo per le gradazioni di colore e l’impatto scenografico e dall’altro sgomenta per il volume di indumenti prodotti dai brand di fast fashion e che diventeranno in breve tempo rifiuti. L’opera si inserisce essa stessa nel sistema dell’economia circolare e pone l’accento su tutti gli aspetti della strategia delle 3R (Riuso Riciclo Riduco), prevedendo il riuso dei capi usati per l’installazione, attraverso la donazione ad associazioni no-profit locali.

Oltre all’opera vincitrice, Contarina Spa ha deciso di dare una menzione speciale anche all’artista brasiliana Sandra Lapage (San Paolo, 1974) per aver saputo valorizzare e ridare nuova vita ad un tipo di rifiuto “contemporaneo” e sempre più presente nelle nostre case: le capsule del caffè. La scelta e la modalità con cui è stata data una nuova veste a questo tipo di scarto, conduce il fruitore dell’opera a riscoprire la forza vitale che ancora caratterizza il materiale di cui è composto. Le opere dell’artista sono, inoltre, in linea con la progettualità aziendale, che nei prossimi mesi vedrà il potenziamento della microraccolta di questi rifiuti di nicchia.

La premiazione ufficiale delle due artiste avverrà in occasione dell’inaugurazione della mostra dei finalisti all’Arsenale di Venezia il 2 Ottobre 2021. Durante la serata verranno premiati anche i vincitori assoluti della 14^ e 15^ edizione e i vincitori di tutti i premi speciali.

GLI ALTRI PREMI ASSEGNATI

Ogni anno Arte Laguna Prize collabora con partner internazionali di alto livello per offrire agli artisti opportunità in tutto il mondo. Ecco gli artisti scelti dai partner della 15^ edizione:

RESIDENZE D’ARTE

Basu Foundation for the Arts, Calcutta (India) – Inti Guevara Rios Bogotà, Colombia 1984

Fabrica, Treviso (Italia) – Mohammed El Hajoui Kelaa Des Sreghna, Marocco 1995

Espronceda, Barcellona (Spagna) – Yohy Suarez L’Avana, Cuba 1989 e Lorenzo Papanti Pisa, Italia 1989

Farm Cultural Park, Favara (Italia) – Ermina Apostolaki Atene, Grecia 1987

Labverde, Foresta Amazzonica (Brasile) – Chuan-Lun Wu Taiwan, Cina 1985

GALLERIE D’ARTE

Galerie Isabelle Lesmeister, Regensburg (Germania) – Silvia Inselvini Brescia, Italia 1987

Jonathan Ferrara Gallery, New Orleans (Stati Uniti) – Erwin Redl Gfoehl, Austria 1963

Ki Smith Gallery, New York (Stati Uniti) – Fernanda Luz Avendaño Santiago, Cile 1993

Capsule Gallery, Shanghai (Cina) – Zai Nomura Kobe, Giappone 1979

Arles Gallery, Arles (Francia) – Cyryl Zakrzewski Poznan, Polonia 1986

BUSINESS FOR ART

Agnese Design, Valdobbiadene (Italia) – Lucia di Nicolantonio Pescara, Italia

Sanitpharma, Milano (Italia) – Lorenzo Mattioli Roma, Italia 2002

FESTIVAL ED ESPOSIZIONI

Art Stays Festival, Ptuj (Slovenia) – Erwin Redl Gfoehl, Austria 1963

Al-Tiba9, Algeri (Algeria) | Barcellona (Spagna) – Erwin Redl Gfoehl, Austria 1963

Art Nova 100, Pechino (Cina)

Marco Bizzarri (Cile)

(Cile) Alexandre Erre (Nuova Caledonia)

(Nuova Caledonia) Honey & Bunny (Austria)

(Austria) Francesca Leoni e Davide Mastrangelo (Italia)

(Italia) Lume Project (Italia)

(Italia) Laura Magnusson (Canada)

(Canada) Giorgia Maria Malandrino (Italia)

(Italia) Marshamstreet (Italia)

(Italia) Rebeca Mendez (Messico)

(Messico) Anna Skoromnaya (Belarus)

La mostra dei finalisti della 14^ e 15^ edizione si terrà dal 2 al 24 Ottobre 2021 all’Arsenale Nord di Venezia, un grande evento dove verranno esposte 240 opere provenienti da tutto il mondo in 4.000 mq di spazio espositivo per festeggiare i 15 anni di Arte Laguna Prize.