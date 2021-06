Franco e la Repubblica dei Mostri: fuori il videoclip

Franco e la Repubblica dei Mostri online su YouTube con il videoclip del nuovo singolo “Superstiti Superbi Supereroi”

Superstiti Superbi Supereroi della band di stanza a Milano Franco e La Repubblica Dei Mostri. Il brano, che segue la pubblicazione dell’album Sciarra Chitarra Musica Battaglia, è completamente scritto e prodotto in casa, nato dunque nel periodo di confinamento forzato: una canzone elegante con un vestito casalingo, specchio di questi tempi, uno sguardo intimo verso l’esterno: una casa e i suoi mille abitanti, in una città deserta. Dopo l’anteprima sul sito di Sky TG24 oggi è fuori anche su Youtube il video didella band di stanza a Milano

Il lockdown ha messo in crisi i lavoratori dello spettacolo, ma non ha fermato l’esigenza di fare musica, nonostante tutto. Così è nata questa nuova canzone, come un uccellino in gabbia, che vede la vita da una prospettiva diversa, una lente d’ingrandimento sulle piccole cose, un microcosmo fatto di routine e introspezione, mentre si lavora di fantasia, mentre si osserva il mondo fuori. “Superstiti Superbi Supereroi” l’abbiamo scritta, suonata, arrangiata e prodotta in casa, quella casa che è diventata anche ufficio, sala prove, bar, palestra, teatro dell’assurdo. Ha un suono casalingo, sporco e onesto, la canzone così come il video, che abbiamo voluto girare con i propri smartphone nell’intimità delle nostre case, come agli arresti domiciliari, alla ricerca di un angolo di poesia, luci e ombre, oggetti quotidiani, piccoli e grandi coinquilini con il quale abbiamo condiviso tutto, la voglia di ricominciare, di uscire fuori, di fare musica.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3esaFjn

Reduce dalla pubblicazione del loro secondo album dal titolo Sciarra Chitarra Musica Battaglia, la band si identifica nella scena musicale underground con un mix unico di generi, dal cantautorato al post-rock, un new acoustic intriso di tradizione ma ricco di atmosfere contemporanee. Quattro musicisti che coltivano con cura e con una passione "lenta" lo sviluppo del proprio sound e la ricerca di un percorso artistico che non si adegua al consumo rapido né alle etichette di genere. Partendo dall'ispirazione cantautorale, "Franco" trasforma i brani portandoli a un new acoustic intriso di tradizione ma ricco di atmosfere contemporanee. https://www.facebook.com/francoelarepubblicadeimostri

