Covid: allo studio un vaccino a base vegetale

Medicago e il partner GlaxoSmithKline sperimentano un vaccino a base vegetale contro il Covid-19: dati positivi da uno studio di fase II

Potrebbe presto vedere la luce un vaccino a base vegetale? La canadese Medicago e il partner GlaxoSmithKline sperano di essere i primi a sviluppare questa nuova tecnologia confortati dai dati positivi da uno studio di fase II sul suo candidato vaccino COVID-19 di origine vegetale, che è stato testato in combinazione con l’adiuvante pandemico di GSK. I risultati fanno parte di uno studio di fase II/III in corso.

I dati mostrano che la combinazione del candidato vaccino e dell’adiuvante pandemico di GSK ha indotto una significativa risposta immunitaria umorale dopo due dosi. Risposte anticorpali simili sono state osservate negli adulti più giovani e di mezza età, così come negli adulti anziani.I livelli di anticorpi neutralizzanti sono stati 10 volte superiori a quelli delle persone guarite dall’infezione da coronavirus; nessun effetto collaterale grave da segnalare.

Medicago ha detto che i risultati della Fase II ribadiscono il profilo promettente osservato durante i test di Fase I che hanno mostrato che ognuno dei soggetti di prova che hanno ricevuto un candidato vaccino adiuvante ha sviluppato risposte immunitarie anticorpali e cellulari significative dopo due dosi.

Nathalie Landry, vicepresidente esecutivo degli affari scientifici e medici di Medicago, ha espresso il suo entusiasmo per i dati positivi. Dopo due dosi del vaccino a base vegetale, Landry ha detto che il farmaco ha indotto robuste risposte immunitarie anticorpali e cellulari neutralizzanti in tutti i soggetti, indipendentemente dall’età.

“Questi risultati ci danno fiducia mentre continuiamo ad andare avanti con la nostra sperimentazione clinica di fase III. Speriamo di aggiungere un altro strumento nella lotta globale contro COVID-19, in particolare perché la protezione incrociata emerge come una considerazione importante negli sforzi di vaccinazione in tutto il mondo”, ha detto Landry in una dichiarazione.

La parte di Fase III dello studio è iniziata a marzo. I siti di sperimentazione si stanno iscrivendo in diversi paesi, tra cui Canada, Stati Uniti, Regno Unito e Brasile.

Medicago e GSK hanno collaborato per la prima volta su questo vaccino nel luglio 2020 dopo che Medicago ha annunciato di aver prodotto una particella simile al virus (VLP) del coronavirus e ha iniziato a sviluppare il suo candidato vaccino.

“Siamo lieti di vedere che i risultati suggeriscono una risposta immunitaria molto forte. Il candidato vaccino COVID-19 di Medicago, combinato con l’adiuvante pandemico di GSK, è stato anche ben tollerato, rafforzando i suoi potenziali benefici. Ora attendiamo con ansia il risultato della sperimentazione di fase III in corso del candidato vaccino stabile in frigorifero come prossimo passo avanti nel nostro contributo alla risposta globale alla pandemia”, ha detto Thomas Breuer, Chief Medical Officer di GSK Vaccines, in una dichiarazione.

L’anno scorso, GSK si è impegnata a produrre 1 miliardo di dosi della sua tecnologia adiuvante come parte del suo impegno ad aumentare gli sforzi per sviluppare candidati vaccinali contro COVID-19. L’azienda ha stretto diversi accordi per fornire il suo adiuvante per i vaccini COVID-19 ai produttori di farmaci.

Il vaccino a base di piante di Medicago ha ricevuto la designazione Fast Track dalla FDA negli Stati Uniti, e Health Canada ha iniziato una revisione della presentazione del COVID-19 di Medicago in base all’Interim Order.

Come funziona la nuova tecnologia

La piattaforma di produzione vegetale di Medicago utilizza le foglie di una pianta come bioreattori per produrre la proteina S-spike, che si auto-assembla in particella simili al virus (VLP) da utilizzare nel candidato vaccino CoVLP (Coronavirus Virus-Like Particles).

Si prevede che la tecnologia adiuvante di GSKs possa aumentare la risposta immunitaria e ridurre la quantità di antigene richiesta per ogni dose. Questo permetterà di produrre più dosi di vaccino e quindi contribuire a proteggere più persone.

I ricercatori di Medicago ricevono la sequenza del gene virale antigenico dalle organizzazioni sanitarie mondiali, la sintetizzano e la introducono in un vettore batterico specifico per le piante, che viene poi moltiplicato.

Le piante sono immerse in una soluzione contenente il vettore. Viene applicato un vuoto, forzando l’aria fuori dagli spazi intracellulari. Il vuoto viene rilasciato e la differenza di pressione costringe il vettore nella soluzione nelle foglie (infiltrazione a vuoto).

Il macchinario cellulare della pianta agisce come mini-fabbrica per 4-6 giorni e produce particelle simili al virus (VLP). Le piante vengono raccolte per estrarre le VLP – le foglie vengono rimosse e mescolate in una soluzione, dalla quale il materiale vaccinale viene isolato ed estratto.

Le VLP vengono purificate per ottenere il materiale finale necessario per il vaccino. Vengono condotti i relativi test di sterilità e qualità.

Potenziali benefici della nuova tecnologia

I potenziali benefici della nuova tecnologia a base vegetale sono numerosi. Capacità di consegnare dosi di vaccini di grado di ricerca in 19 giorni e di grado clinico in 6-8 settimane Capacità di produrre sia vaccini che anticorpi con la stessa piattaforma

Facilità di scale-up, cioè di aumentare rapidamente la produzione: una pianta o 10.000 piante richiedono le stesse condizioni di crescita