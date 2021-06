Previsioni meteo Italia 13 giugno 2021: caldo in aumento

Le previsioni meteo di oggi, domenica 13 giugno 2021: anticiclone in rinforzo sull’Italia, temperature in aumento e oltre i +30°C

Condizioni meteo finalmente estive sull’Italia dopo un avvio di Giugno caratterizzato da prevalente instabilità pomeridiana. Merito di un robusto promontorio anticiclonico che in queste ore si sta estendendo sulla nostra Penisola, dove si registrano condizioni di tempo stabile e soleggiato. Nella giornata di oggi avremo dunque clima asciutto e temperature massime in aumento, con valori anche superiori ai +30° C.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la prossima settimana vedrà l’arrivo della prima ondata di calore di questa estate 2021. I valori massimi aumenteranno progressivamente, portandosi fino a +35°C: ad essere interessate dall’ondata di caldo saranno in primis le regioni del Nord e del Centro, mentre a seguire toccherà anche al meridione. La fase stabile durerà almeno fino a domenica prossima, quando il settentrione potrebbe essere raggiunto da una perturbazione.

Intanto per oggi, domenica 13 giugno 2021, al Nord Italia al mattino prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni con qualche nube sulle regioni del nord-est. Al pomeriggio locali piogge tra Piemonte e Veneto, altrove cieli in prevalenza sereni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento in Appennino tra Lazio e Abruzzo, ma senza fenomeni di rilievo associati, sereno sugli altri settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni.

In Toscana giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su tutti i settori sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolate piogge sulla Campania sui settori interni, altrove ampi spazi di sereno. In serata ampie schiarite con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni.

In Calabria giornata caratterizzata con sole prevalente nelle ore diurne su tutto il territorio, possibili innocui addensamenti sulla costa. In serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento.

