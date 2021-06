Gaudiano online con il videoclip di Rimani

Online su VEVO il video di “RIMANI” (Adom Music/Sony Music/Epic), il nuovo singolo di GAUDIANO, vincitore delle Nuove Proposte all’ultimo Festival di Sanremo. Il videoclip, un produzione Calibro 9, è stato girato a Marina di Pulsano e Taranto: tra immagini surreali, degne di un sogno d’inizio estate, racconta con ironia le emozioni che attraversano un rapporto di coppia, le incomprensioni, le discussioni, gli abbracci e le amate riappacificazioni.

“RIMANI” è un brano ritmato, dal sound internazionale che unisce sonorità elettropop a un testo acuto e sincero.

“Ho scritto questa canzone di notte, immerso quasi completamente nel buio della mia stanza d’albergo, illuminato dalla sola luce del telefono su cui annotavo i versi. Di solito rifuggo i pensieri notturni, ma quella notte ho deciso di farmi attraversare da loro per scacciare via uno strano senso di solitudine, mettendo in fila le parole in un flusso di coscienza.”

Link al brano su Spotify: https://spoti.fi/2QiA0UT

Racconta con un linguaggio cinematografico una storia d’amore autentica, che fa il conto con la sfida del tempo e delle incomprensioni. Frasi dal letto, mani che si cercano e si allontanano, le valigie pronte in un angolo della casa. La frustrazione può inghiottire una coppia, ma arrivati sulla soglia, tra il conservare e il rinunciare all’amore, non c’è nulla di più umano che abbandonarsi a un “Rimani”.

“Rimani è un imperativo sussurrato, una preghiera d’amore a chi è davvero il caso che non vada via, nonostante tutto. È una canzone dedicata a tutti i coraggiosi che scelgono di amarsi ai tempi della precarietà sentimentale.”

Vincitore all’ultimo Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con la canzone “Polvere da sparo”, che ha superato i 3 milioni di streaming su Spotify, GAUDIANO si è da poco esibito sul palco del Primo Maggio di Roma, in diretta su Rai3 e Radio2, e ha annunciato i suoi primi due concerti in full band, previsti per il 21 novembre a Milano e il 25 novembre a Roma.