Industria cinematografica indiana: Epic Bollywood 2022 programmati in Italia grazie alla collaborazione tra Gruppo Eventi e CINEYUG GROUP

La nuova edizione di Epic Bollywood si svolgerà in Italia, nel 2022, con gli “Epic Awards” grazie alla collaborazione di Gruppo Eventi con partner internazionali.

Gli “Epic Awards” sono il principale riconoscimento per le migliori performance nell’ambito dell’industria cinematografica indiana. Già solo negli ultimi anni, il regno di Bollywood ha visto espandere la propria popolarità e influenza in modo esponenziale in tutto il mondo. L’interesse per il cinema indiano e le sue superstar ha continuato a crescere, come parte di una crescente consapevolezza e apprezzamento socio-culturale, in coincidenza con l’emergere del paese come peso massimo economico.

Di conseguenza, Bollywood ha spiegato le sue ali ed è volata in tutto il mondo, attraverso i suoi contenuti frizzanti, il fascino delle sue star e il miglioramento del valore del marchio.

Epic Bollywood in Italia

In sintonia con questi entusiasmanti sviluppi, Bollywood è ora pronta a tenere il suo più grande evento di premiazione EPIC in Italia. La premiazione culmina in una grande serata di sfarzo, glamour e glitter in vero stile Bollywood … Uno spettacolo maestoso, con i talenti più famosi e brillanti di Bollywood.

Una rete di magia creativa, per portare al pubblico 3 serate che celebrino i talenti, i successi e le performance stellari dei singoli, e di tutto il settore. Alla “stravaganza” dei tre giorni prenderanno parte i più grandi nomi dell’industria cinematografica indiana, oltre alle icone di diversi ceti sociali: star, idoli dei giovani, trendsetter, veterani del settore, magnati del business e campioni sportivi.

Epic Awards 2022: i premi

I membri della giuria designati decideranno le candidature per tutte le categorie di premi (sia per i premi della giuria che per i premi popolari).

Vediamo le categorie nel dettaglio:

Premi della giuria – I membri della giuria stessa selezioneranno i vincitori, che verranno annunciati il giorno della premiazione

Premi popolari – Una volta che la giuria avrà annunciato le candidature, inizierà il processo di votazione online su un sito web dedicato agli Epic Awards 2021, e la votazione sarà possibile solo accedendo allo stesso.

Questi premi popolari saranno veramente assegnati dal pubblico, poiché i vincitori saranno coloro che raggiungeranno il massimo dei voti. I nomi dei vincitori saranno annunciati durante la serata di premiazione principale (Giorno del Gran Finale).

E ancora, Fashion Gala, Food Fest e Film Fest, musical night e tanti artisti saranno presentati al grande pubblico italiano in tutto il loro splendore.