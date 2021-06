Collective vince il Premio LUX del pubblico

“A seguito del periodo che abbiamo appena vissuto, è cresciuta con urgenza la necessità per le persone di potersi riunire, non solo negli spazi fatti per il dibattito, ma anche in luoghi come i cinema”, ha dichiarato il presidente David Sassoli consegnando il premio durante la cerimonia tenutasi a Strasburgo e trasmessa online.

Ritirando il premio, Il regista e produttore Alexander Nanau ha voluto rendere omaggio alle vittime coinvolte nella tragedia e alle loro famiglie, nonché ai giornalisti indipendenti che hanno contribuito alla scoperta. “Vogliamo batterci contro la corruzione in Europa e vogliamo una stampa libera” […] “Le società non possono evolversi senza un’educazione alla cultura e una stampa libera. Sostenere i nostri cittadini, proteggere il giornalismo e difendere il bilancio dedicato all’educazione e alla cultura, è un vostro dovere”, ha dichiarato.

A proposito del film vincitore

“Collective” del regista rumeno Alexander Nanau (titolo originale Colectiv). Questo emozionante documentario prende il nome dal nightclub di Bucarest dove nel 2015 un tragico incendio uccise 27 giovani e ne ferì 180. Il documentario segue la squadra dei giornalisti che indagano sulle cause dei decessi di 37 persone che morirono in seguito in ospedale, sebbene le loro ustioni non fossero letali. I giornalisti finiranno per scoprire terrificanti casi di clientelismo e corruzione che costeranno vite umane, dimostrando però che delle persone coraggiose e determinate possono arrivare a rovesciare i sistemi corrotti.

Collective è stato nominato all’Oscar per la categoria di miglior lungometraggio internazionale e miglior documentario dell’anno.

Gli altri due film finalisti per il premio erano: Another Round del danese Thomas Vinterberg e Corpus Christi del polacco Jan Komasa.

La graduatoria finale è stata determinata mettendo insieme la media dei voti, determinata per il 50% da quelli pubblico e per il restante 50% da quelli dei deputati.

La pandemia di COVID-19 ha colpito molto duramente sia l’industria creativa che quella cinematografica. Le proiezioni dei tre film finalisti in sala erano a capienza limitata e sono state sostituite con proiezioni ed eventi online. Il pubblico ha avuto la possibilità di votare i tre film fino al 23 maggio e i deputati fino all’8 giugno.

Premio LUX del Pubblico

Da quest’anno il Premio LUX, il Premio del pubblico per il cinema europeo, è organizzato in collaborazione con la European Film Academy, per raggiungere un pubblico ancora più vasto. Dal 2007, grazie a questo premio, il Parlamento europeo ha fornito un sostegno concreto alla distribuzione dei film europei, fornendo per esempio i sottotitoli nelle 24 lingue UE per i film finalisti. Il Premio LUX si è guadagnato la reputazione di selezionare le coproduzioni europee impegnate in tematiche politiche e sociali attuali, anche per incoraggiare il dibattito sui nostri valori a livello comunitario.

La Commissione europea ed Europa Cinemas sono partner del Premio LUX.