Tornano le sfilate dal vivo della collezione Giorgio Armani

Giorgio Armani annuncia le date delle prime sfilate dal vivo dopo le ripaerture: si comincia il 21 giugno nel cortile di via Borgonuovo 21 a Milano

Fece scalpore un anno fa la sua presa di posizione contro le troppe sfilate e i tempi troppo serrati per la preparazione delle collezioni ed a favore di una moda più riflessiva e ‘lenta’. Ma oggi Giorgio Armani è trai primi ad annunciare il ritorno in passerella visto “l’attuale generale miglioramento della situazione sanitaria”.

Ed ecco allora che già il prossimo 21 giugno sfilerà la sua collezione uomo primavera/estate 2022, nel cortile di via Borgonuovo 21 a Milano, sede che ospitava storicamente i defilé del marchio prima dell’apertura dell’Armani Teatro di via Bergognone.

Ed immediatamente dopo, il 6 luglio, è in calendario l’Alta Moda Giorgio Armani Privé, che tornerà a sfilare a Parigi, durante la settimana dell’Alta Moda, nel palazzo dell’Ambasciata d’Italia. Il tutto ovviamente rispettando le norme di sicurezza sanitaria.

Nel febbraio del 2020, Armani aveva fatto sfilare la sua collezione donna a porte chiuse, registrando lo show e trasmettendolo in streaming “per non esporre ad alcun rischio la salute dei propri ospiti”. Ma si era anche spinto oltre quando, nell’aprile scorso, mentre la pandemia faceva vedere al mondo la sua portata distruttrice, aveva lanciare il suo appello al mondo della moda per rallentare i ritmi e ridefinire i tempi delle flilate e il ritmo sempre più serrato delle collezioni.

Ma al fondo c’era sempre la speranza di tornare a sfilare in presenza: ma anche questa primavera le norme di prevenzione contro la pandemia hanno impedito l’organizzazione di manifestazioni aperte al pubblico. Così che, ancora una volta, le collezioni Giorgio Armani, Emporio Armani e Armani Privé sono state svelate lo scorso febbraio a porte chiuse e con presentazioni digitali condivise sulle piattaforme online. Da giugno si riaprono, finalmente, le passerelle ed Armani è già pronto a ripresentarsi fisicamente a Milano e a Parigi con le sue creazioni.