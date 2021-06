Ben O. in radio e in digitale con il nuovo singolo

“It’s time” è il nuovo singolo di Ben O., autore e musicista milanese con la passione per il cantautorato anglosassone, disponibile in radio e online

Fuori da oggi sabato 15 maggio il terzo singolo di Ben.O, autore e musicista milanese con la passione per il cantautorato anglosassone. Dopo la pubblicazione di Blind love (2020) e How long my dear? (2021), Ben.O torna con It’s time, un nuovissimo pezzo con influenze internazionali e sonorità folk che rimandano ad artisti come Passenger e Stu Larsen.

It’s time è in assoluto la prima canzone che ho scritto. È rimasta “nel cassetto” diversi anni prima che mi decidessi a registrarla in studio e a pubblicarla.

It’s time descrive la necessità di abbandonarsi completamente all’altro, cercando di superare le barriere psicologiche che spesso limitano i rapporti. (Ben.O)

BIO:

Ben.O nasce a Lodi nel 1991. Ama da sempre il cantautorato inglese, irlandese e americano. Dopo lo scioglimento dei Crevice, band in cui militava come chitarrista, decide di iniziare un progetto solista chitarra e voce. Per circa 3 anni si esibisce per le strade di Milano, Bergamo, Como e Pavia come busker. Nell’ottobre 2020 pubblica il suo primo singolo Blind love, seguito da How long my dear? uscito nel gennaio 2021. It’s time è il suo terzo singolo in uscita il 15 maggio 2021.

