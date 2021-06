Maninni torna con il brano Vestito rosso

Alessio Mininni, in arte Maninni, artista nato e cresciuto a Bari, online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Vestito rosso”

È disponibile in streaming e digital download Vestito Rosso (Trident Music/Polydor) il nuovo singolo di MANINNI. Il brano arriva a qualche mese di distanza dalla pubblicazione di Senza, il singolo con cui l’artista ha inaugurato il suo nuovo corso discografico e artistico.

Vestito Rosso è interamente composto, testo e musica, da Maninni e Diego Calvetti e, ancora una volta, è un viaggio introspettivo in cui realtà e dimensione onirica si sfidano quasi fino a confondere i loro confini. Il testo del brano si snoda attraverso una lunga linea melodica, esaltata da una scrittura coinvolgente e delicata.

Vestito Rosso racconta la fantasia di un ragazzo colto in un momento di solitudine, che immagina di innamorarsi di una ragazza che indossa appunto un vestito rosso, sfuggente e probabilmente irreale. Ma il brano è anche un’esaltazione della tenacia, della forza con cui si possa ogni giorno ricostruire un castello di sabbia nonostante l’acqua del mare lo travolgerà dopo poco.

Così come con Senza, anche con Vestito Rosso, Maninni mostra la sua grande capacità di parlare alla gente comune, tutti quei ragazzi che, come lui, sentono ancora vivo il potere forte dei sentimenti.

BIOGRAFIA

Classe ’97 Alessio Mininni, in arte Maninni, è nato e cresciuto a Bari, luogo in cui si è avvicinato alla musica da bambino, imbracciando una chitarra e ascoltando i suoi idoli, da U2 a Pink Floyd, da Vasco Rossi a Ligabue, artista che gli ha dato il LA per inseguire questo suo sogno. Taciturno e empatico, ma anche profondamente energico, Maninni ha fatto della musica la sua più grande passione, nutrita con la costanza e l’umiltà di chi ha un obiettivo e lotta per raggiungerlo. Dopo l’esordio discografico nel 2017 con Parlami di Te e il suo ultimo singolo Peggio di Ieri nel 2019, Maninni ha pubblicato il primo singolo della sua nuova avventura, Senza, a gennaio 2021.

https://www.instagram.com/maninni/

https://www.facebook.com/maninnimusic

Tweets by maninnimusic