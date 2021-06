Da Crocs e Balenciaga gli zoccoli in gomma col tacco

Crocs e Balenciaga hanno lanciato gli zoccoli di gomma con lo stiletto: sono state ideate dallo stilista Demna Gvasalia e sono virali sul web

Crocs e Balenciaga hanno lanciato gli zoccoli di gomma con lo stiletto, un’idea così bizzarra da essere diventata virale sul web. Presentate nel corso della sfilata Primavera-estate 2022 di Balenciaga, le Crocs con il tacco sono state ideate dallo stilista Demna Gvasalia.

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), saranno disponibili prossimamente in 3 colori: verde, nero e grigio. Il prezzo? Ancora non è stato rivelato, ma l’ultima collaborazione tra i due marchi nel 2017 (le Crocs con con maxi platform), fu messa in vendita al prezzo di oltre 800 dollari.