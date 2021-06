Focu Meu è il nuovo brano di Raffaele Renda

Raffaele Renda, che ha preso parte all’ultima edizione di Amici arrivando alle fasi finali del programma, torna con il nuovo singolo “Focu Meu”

disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “FOCU MEU” (Isola degli Artisti), nuovo brano di Raffaele Renda di Amici 20.

L’amore per la Calabria, terra di vento, mare e controversie, e la speranza viva, bruciante che le cose possano cambiare in meglio: questo è il cuore pulsante di “FOCU MEU”, nuovo singolo di RAFFAELE e manifesto generazionale per dar voce e musica ai sogni e alle ambizioni dei giovani conterranei dell’artista. Il brano vede le firme di Raffaele Renda, Serena Brancale, Manuel Finotti e Laura Di Lenola.

Spiega Raffaele a proposito del nuovo singolo: «Con “FOCU MEU” ho voluto parlare ai miei coetanei dell’amore per la mia Calabria, volevo condividere qualcosa che io stesso ho capito nel tempo: la consapevolezza che questa generazione sia capace di andare oltre le giustificazioni e le cose che non funzionano. Ognuno di noi può rimboccarsi le maniche e tentare di realizzare i propri sogni con tutte le forze».

Biografia

Raffaele Renda è un artista calabrese. All’età di 16 anni partecipa a SanremoYoung su Rai1 e arriva in finale classificandosi al secondo posto. Successivamente si esibisce alla 68esima edizione del Festival di Sanremo su Rai1 insieme ai ragazzi di Sanremo Young. Studia canto da oltre dieci anni e attualmente sta lavorando alla realizzazione del suo primo Ep. Ha preso parte all’ultima edizione di Amici, arrivando alle fasi finali del programma. Dopo la pubblicazione del brano “Il sole alle finestre”, Raffaele torna con un nuovo singolo, “Focu Meu”, disponibile in radio e in digitale dal 28 maggio 2021.

