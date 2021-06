Farfalle è il nuovo singolo di Cheriach Re

Ceriach Re online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo “Farfalle”: il brano è estratto dal suo primo EP Lallazioni

Farfalle è il nuovo singolo della cantautrice comasca Cheriach Re, una canzone dolce ma decisa, leggera ma illuminante, un’ode alla scoperta di sé e dell’altro, una ninna nanna prima della metamorfosi. Come una base acustica si colora di eterei suoni elettronici così la vita dell’autrice si trasforma e si riscopre in un traguardo che non è altro che un nuovo inizio.

Le ispirazioni vanno da Lucio Dalla con la citazione alla sua “Cara” fino a Baudelaire nella sua poesia ‘’Ad una passante’’ in cui il tema dell’incontro diventa un generatore di desideri, sconvolgimento, amore platonico. L’autrice scrive questo brano in un momento della propria vita in cui si ritrova a sperimentare nuove relazioni e con esse si imbatte in codici comportamentali e abitudini diverse dalle proprie. Un approccio all’incontro che, fra timore ed entusiasmo, è fonte continua di stimoli per conoscere se stessi scoprendo il mondo.

Il singolo è estratto dal suo primo EP Lallazioni, in uscita il 18 giugno 2021, una raccolta di cinque canzoni frutto di diverse collaborazioni in cui Cheriach Re sperimenta suoni e produzioni differenti muovendosi alla ricerca di una veste adatta ai propri brani nel tentativo di definire la propria identità sonora.