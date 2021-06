Corrente è la nuova canzone di Larocca

Corrente è il nuovo singolo di Larocca. dove nuove sonorità pop ci avvicinano all’uscita del nuovo disco dal titolo Fatto D’Argilla

E’ online Corrente (in distribuzione Artist First), il nuovo singolo di Larocca. dove nuove sonorità pop ci avvicinano all’uscita del nuovo disco dal titolo Fatto D’Argilla vincitore del bando Puglia Sounds Records e Puglia Sounds Producer 2020/2021 che sarà pubblicato in estate… Questo nuovo capitolo ci racconta il coraggio di sentirsi liberi. Larocca racconta l’evasione da noi stessi, dai propri schemi e dalle proprie paure. C’è sempre qualcosa di nuovo pronto a sorprenderci e a trasformare le nostre vite. Ormai più fluide che mai nonostante l’immobilismo al quale questo periodo ci ha costretto.

Liberi di scegliere, di amare, di lasciar andare.

Non è sempre facile formulare una scelta, è più facile invece farsi trasportare dalla corrente, dalla vita che scorre e ci inghiotte. Dimenticarsi i propri sogni invece è semplice se non li si alimenta ogni giorno, se vieni risucchiato da tutto il resto. La responsabilità delle proprie scelte è sicuramente qualcosa con cui fare i conti. Il pensiero viaggia, è vivo e ci proietta in luoghi inesplorati. Una nuova stagione è alle porte, una stagione in cui potremo viaggiare, sentirci di nuovo liberi, liberi di amare senza timore.

Marco Olivi e Raffaele Scogna. Il brano è stato registrato a Milano nell’Ishtar Recording Studio, le voci invece sono state registrate a Gravina in Puglia dal fonico Giovanni Gramegna. Il mastering è a cura di Giovanni Versari. Le sonorità Pop del brano sono tate curate da. Il brano è stato registrato a Milano nell’, le voci invece sono state registrate a Gravina in Puglia dal fonico. Il mastering è a cura di BIOGRAFIA:

Larocca è un cantautore di Gravina in Puglia, cresciuto tra la Murgia Pugliese e Milano. Nell’inverno del 2018 si dedica alla produzione del suo album d’esordio Ventizerotre. Pubblica in anteprima su Rolling Stone il videoclip del singolo Contorni, mixato da Tommaso Colliva. Nel 2019 pubblica il disco Ventizerotre per Place to be Records, presentato in anteprima su Rockerilla e recensito da Blow up e Rumore. Pubblica il videoclip di Presto o tardi, una live session esclusiva registrata nell’ex convento di S. Sofia a Gravina in Puglia. Nello stesso anno avvia il tour per la promozione del suo disco e suona con la sua band in alcuni club e location in Italia.

Nel 2020 produce e dirige gli arrangiamenti del videoclip della cover del brano Blowin’ in the wind con il collettivo Artist from Puglia, #iorestoacasa. Larocca pubblica a Dicembre 2020 il suo nuovo singolo che si intitola Memorie, prodotto da M. Olivi e R. Scogna, che anticipa l’uscita del suo nuovo disco Fatto d’Argilla. https://www.facebook.com/nonsonolarocca/

https://www.instagram.com/nonsonolarocca/ SCOPRI IL BRANO: https://spoti.fi/3bpmhTm