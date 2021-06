Recordati sceglie Miriam Storto per i prodotti etici

Miriam Storto entra nell’azienda farmaceutica Recordati con la qualifica di Direttore Medical Marketing per i prodotti etici

Miriam Storto è entrata in Recordati con la qualifica di Direttore Medical Marketing dei prodotti etici. Laureata in scienze biologiche, Storto vanta un’esperienza di 25 anni in ambito farmaceutico. Dopo una inziale esperienza come informatore medico scientifico e poi come trainer in Servier, nell’ambito della stessa società dal 2000 diviene Product Manager.

Dal 2004 passa in Biofutura come Group Product Manager, divenendo poi nel 2012 Marketing Manager in Sigma Tau. Dal 2017, in AlfaSigma come marketing Manager per le aree pain, cardiovascolare, dermatologia e farmacia.