Nex Cassel pubblica la nuova versione di Vera Pelle

Nex Cassel torna con “Vera Pelle – Made In Italy”: 3 inediti, 2 remix e 4 nuovi feat nella nuova edizione dell’album del rapper veneto

Esce in digitale (https://backl.ink/146857575) “Vera Pelle – Made In Italy” la nuova edizione di “Vera Pelle”, l’ultimo album di Nex Cassel pubblicato l’8 gennaio scorso per RP Music ent con distribuzione Believe. Oltre alle 13 tracce già uscite, in questa nuova edizione ci sono 3 inediti, 2 remix e 4 nuovi featuring. Gli ospiti questa volta sono Nerone, Clementino, Gionni Gioielli e Gionni Grano mentre le produzioni musicali sono sempre firmate da St. Luca Spenish.

Le nuove tracce danno seguito allo stile musicale che ha contraddistinto “Vera Pelle”: 100% rap con un suono attuale. E il titolo rafforza il concetto del precedente: Nex Cassel nei suoi testi racconta storie vere di vita vissuta sulla propria pelle…



Dopo aver passato il 2020 a lavorare senza sosta a “Vera Pelle”, per realizzare queste nuove tracce Nex Cassel e St. Luca Spenish si sono chiusi di nuovo in studio perché avevano l’esigenza di dire altro, di produrre nuova musica. “Vera Pelle – Made In Italy” dà seguito non solo all’album di gennaio ma anche al percorso iniziato con “Come Dio Comanda” nel 2013, proseguito con “Rapper Bianco” nel 2016. Nex Cassel e St. Luca Spenish, infatti, collaborano dal 2013, hanno raggiunto una grande sintonia umana e artistica e quando entrano in studio le loro session sono molto intense perché si immergono totalmente nella musica e ci tengono a curare ogni dettaglio.

Queste le nuove tracce contenute in “Vera Pelle – Made In Italy”:

“Vera Pelle”

“Terminator” Feat Nerone

“Bassdown” Feat Clementino

“Giudice E Giuria Rmx” Feat Gionni Gioielli

“Jesolo Rmx” Feat Gionni Grano

NEX CASSEL, rapper di origine veneta attivo nella scena hip hop dagli anni ’90, esordisce da solista con “Come Dio Comanda” (2013) – inciso per una delle etichette di punta della scena hip hop italiana, Unlimited Struggle – e dopo varie collaborazioni di prestigio, sia in studio sia dal vivo, con vari nomi forti delll’hip hop italiano e con stili diversi (da Fedez ai Club Dogo passando per Noyz Narcos, Night Skinny, Inoki, Gemitaiz, Baby K e tanti altri), nel 2016 torna con “Rapper Bianco”, la cui produzione musicale è firmata dal palermitano St. Luca Spenish, membro del collettivo Adriacosta – di cui Nex Cassel è fondatore. Nel 2018 pubblica un joint album con Er Costa, rapper romano storico della capitale e nel 2019 dà vita a LO VE, progetto in duo con E-Green, che lo consacra all’interno della scena urban-underground con ottimi risultati di vendite (i vinili sono andati sold-out in pochissimo tempo). Nel 2020 firma con RP Music ent e, nell’autunno dello stesso, anno prima pubblica “Tiro Da Tre”, con il featuring di Quentin40, e poi “Ne Voglio Ancora”, primi singoli estratti dal suo nuovo album, “Vera Pelle”, realizzato ancora una volta insieme a St. Luca Spenish e uscito all’inizio del 2021. Quattro mesi dopo la pubblicazione di questo disco esce “Vera Pelle – Made In Italy” la nuova edizione di “Vera Pelle”.

LINK UFFICIALI