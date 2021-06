Lassie torna a casa: il film arriva al cinema

Lassie torna a casa arriva il 10 giugno al cinema con Lucky Red: il film è diretto dal tedesco Hanno Olderdissen, già regista di Rock My Heart

Lassie, il cane più famoso della storia del cinema e della letteratura (ha anche lei una stella sulla Walk of Fame di Hollywood), a quasi settant’anni dal debutto sullo schermo, torna in sala con lo stesso titolo e tratto dal romanzo di Eric Knight. La prima trasposizione cinematografica risale al 1943 diretta da Fred McLeod Wilcox.

Diretto dal tedesco Hanno Olderdissen (già regista di Rock My Heart), Lassie torna a casa arriva il 10 giugno in sala con Lucky Red. Nel cast, oltre al cane collie, ci sono Nico Marischka, Bella Bading, Sebastian Bezzel, Matthias Habich, Anna Maria Mühe, Christoph Letkowski, Justus von Dohnányi, Johann Von Bülow e Jana Pallask.

LA STORIA

Dopo essere stata costretta a lasciare il suo giovane padrone Flo, Lassie finisce in una famiglia che la maltratta. Comincia per il cane una grande avventura: Lassie fugge dai nuovi padroni per cercare di ritrovare la sua famiglia d’origine.

IL TRAILER