Fuori Hollywood, il nuovo singolo di Michelangelo

Il nuovo singolo di Michelangelo dal titolo “Hollywood” è disponibile online su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica

Disponibile in rotazione radiofonica “HOLLYWOOD”, nuovo singolo di MICHELANGELO già presente su tutte le piattaforme di streaming. Un amore concluso, ma che lascia a posteriori qualcosa di bello, una sensazione agrodolce simile a quella che si esperisce alla fine di un film emozionante: questa la trama di “HOLLYWOOD”, nuovo singolo di MICHELANGELO in cui si paragona la relazione narrata allo scenario di un set hollywoodiano.

«“Hollywood” mi ha lasciato tanto – spiega l’artista -. Questa canzone segna la fine di un cerchio, mi ricorda dei bei momenti. La spensieratezza di un amore appena nato che è finito con la stessa naturalezza con cui è nato. Non per forza quando finisce una relazione bisogna dare la colpa a qualcuno, magari per auto convincersi di non aver perso nulla. Spesso l’amore finisce, l’importante è avere cura dei ricordi».

Biografia

Michelangelo è un giovane artista di 20 anni nato ad Ostia (Roma) l’11 maggio 1999. Fin da bambino comincia a coltivare la passione per la musica: all’età di 9 anni infatti studia pianoforte e inizia a prendere lezioni di canto. Nel 2015 è finalista Rai del Festival della Canzone di Castrocaro. Dopo diversi anni di formazione, tra cui l’ultima c/o IDA Academy dove ha approfondito lo studio per l’interpretazione e per la scrittura, nel 2019 partecipa come ospite al “Premio Lunezia”, rassegna d’autore nella quale ha l’onore di esibirsi sullo stesso palco di alcuni grandi big della musica italiana. Tra le ultime esperienze ha partecipato al programma “Amici di Maria De Filippi”, dove ha modo di farsi apprezzare fin da subito vincendo per cinque settimane consecutive come artista più votato della scuola da parte del pubblico. Nonostante sembri timido e riservato, Michelangelo è in realtà un ragazzo estroverso e che fa della semplicità uno dei suoi punti di forza, è infatti molto apprezzato sui social network, soprattutto Tik Tok, dove è uno degli artisti più ricercati. L’11 marzo è uscito il suo primo singolo “In due a lottare”, a fronte di tutto ciò che cambia, l’amore vero rimane, “In due a lottare” parla di questo, ponendosi come un vero e proprio manifesto dei sentimenti autentici, quelli che legano gli individui e permettono loro di lottare contro tutto e tutti.

