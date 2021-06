Su Fortnite arriva il nuovo Pass Battaglia

Fortnite: con il Capitolo 2 Stagione 7 arriva il nuovo Pass Battaglia. Ecco tutte le novità e le ricompense per i giocatori

Con il Capitolo 2 Stagione 7 inizia l’invasione aliena su Fortnite! L’atteso aggiornamento ha portato numerose novità, tra cui il nuovo Pass Battaglia.

Le novità del Pass

Il Pass reintegra le Stelle battaglia. Aumentando di livello o comprando un livello Pass battaglia con i V-buck, si otterranno 5 Stelle battaglia in più.

Le ricompense

Con le Stelle battaglia sarà possibile riscattare numerose ricompense, tra cui le nuove skin e nuove armi. Raggiungendo il livello 100 sarà possibile riscattare Rick Sanchez, direttamente da Rick and Morty.

Kimera

Acquistando il Pass, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si sbloccherà automaticamente Kimera, l’aliena mutavolto che consente tantissime personalizzazioni.

Per creare il look desiderato sarà necessario raccogliere manufatti alieni, che possono essere scambiati per riscattare nuovi stili.