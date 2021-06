Endi online con il nuovo brano Resta qui

Disponibile online sulle piattaforme digitali “Resta qui”, il nuovo singolo di Endi prodotto e distribuito da Terapia d’urto indie music

Disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo RESTA QUI di ENDI prodotto e distribuito da Terapia d’urto indie music.

Il rapper ritorna dopo due anni dall’uscita del singolo L’amore è un’illusione realizzato in collaborazione con Jessica Morlacchi.

Il brano parla di un amore al tempo del covid, la storia di due ragazzi che si rivedono dopo tanto tempo (perchè costretti a restare lontani) e ritrovarsi per caso. Cercando di rivere quello che di bello hanno vissuto con la promessa di “restare qui” nonostate gli eventi e la costrizione di non vedersi per via del covid.

Ancora una volta il rap di Endi incontra il pop con un ritornello molto melodico. Il covid non viene mai nominato nel brano ma si può collegare a questo tipo di evento.

https://youtu.be/4OCPf47kJJs

Enrico Petillo, conosciuto con il nome d’arte Endi, è nato a Milano nel 1986. Artista rap attivo nel circuito inipendente italiano, si è approcciato alla cultura Hip Hop all’età di sedici anni. Ha pubblicato gli album Il Canto del diavolo, Ci vorrebbe la felicità e Sognando ancora, in cui spiccano i featuring con Amir, Daniele Vit, Diluvio, Rayden e Nerone. Nel 2019 ha pubblicato il singolo L’Amore è un’illusione in collaborazione con Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa. Nel 2020 ha pubblicato il romanzo Qualcosa cambierà, prima pubblicazione editoriale.

Il ritornello è stato realizzato dalla cantante Beatrice Pezzini seconda classificata di The Voice 2018.