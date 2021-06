Il concerto evento di Remo Anzovino è su Nexo+

Il concerto evento di Remo Anzovino in esclusiva sulla piattaforma Nexo+ : un’occasione straordinaria per scoprire il suo mondo sonoro

Tra i massimi esponenti della scena strumentale contemporanea, già Nastro D’Argento 2019 per la “Musica dell’Arte”, il compositore e pianista Remo Anzovino ha dedicato molti dei suoi più recente lavori alla composizione di colonne sonore per il cinema, lavorando in particolare sulla serie di documentari della Grande Arte al Cinema di Nexo Digital dedicati ad artisti come Van Gogh, Frida Kahlo, Monet, Gauguin.

THE WORLD OF REMO ANZOVINO, con la regia di Giulio C. Ladini, è il concerto evento in cui, accompagnato dall’Orchestra d’Archi Rimini Classica sul palco dello storico Teatro Amintore Galli di Rimini, possiamo viaggiare alla scoperta del mondo sonoro di Anzovino, fatto di evocative composizioni e straordinari temi da colonne sonore, accomunati da una concezione armoniosa e feconda della scrittura musicale, che ha permesso ad Anzovino di sviluppare un’intensa carriera concertistica in tutto il mondo.

Tra i brani proposti nel corso del concerto anche quelli dedicati a Frida Kahlo, a Claude Monet, a Vincent van Gogh: un percorso che permetterà a tutti coloro che amano la sua musica di immergersi, sulle note di piano, viole, violini, violoncelli e contrabbassi, nelle sue creazioni, ripercorrendo gli anni più recenti della sua vicenda artistica.

La piattaforma Nexo+ è un progetto Nexo Digital sostenuto dai media partner Radio DEEJAY, Radio Capital, Rockol.it, Classic Voice, Danza&Danza, ARTE.it.

THE WORLD OF REMO ANZOVINO

Regista: Giulio C. Ladini

Cast: Remo Anzovino accompagnato dall’Orchestra d’Archi Rimini Classica

Anno di produzione: 2019

Paese/i di produzione: Italia

Genere: musica dal vivo

titolo definitivo in italiano:

The World of Remo Anzovino – Concerto per Pianoforte e Orchestra d’Archi

Registrato al Teatro Amintore Galli di Rimini il 18 dicembre 2019.

Crediti

Musiche composte orchestrate e condotte da Remo Anzovino

Musicisti:

Pianoforte: Remo Anzovino

Orchestra d’Archi Rimini Classica

Primi violini:

Gabriele Bellu

Klest Kripa

Emanuele Rossini

Nicoletta Pinosa

Lucia Solferino

Secondi violini:

Aldo Capicchioni

Cecilia Scala

Angelo Gragnoli

Emanuela Grassetto

Viole:

Aldo Maria Zangheri

Michela Zanotti

Akiko Yatani

Violoncelli:

Anselmo Pelliccioni

Veronica Conti

Contrabbasso:

Marco Forti

Produzione esecutiva: Giorgio Celli per Clinica Nuova Ricerca Rimini in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Rimini.

Management e Comunicazione: Luigi Vignando e Matteo Roman per Vigna PR.

Direzione Riprese e Montaggio Concerto: Giulio C. Ladini.

Fonico di sala e responsabile produzione audio e luci: Francesco Il Kekko Rodaro e Music Team.

Missaggio e Mastering audio per emissione del concerto: Cristian Bonato per Numeri Recording Coriano Rimini.