Il Banff Mountain Film Festival è nei The Space Cinema

Nei The Space Cinema arriva il Banff Mountain Film Festival. Tema di questa edizione, l’uomo e la natura: un viaggio di scoperta e rivelazione

Dal 14 giugno il tour nazionale del Banff Italia debutterà con la serata inaugurale di Milano e proseguirà con tappe che toccheranno tutte le principali città italiane. Le 11 pellicole presentate, appositamente selezionate per il grande schermo, raccontano storie di avventura ed esplorazione, parlano del rapporto uomo-natura, di wildlife, della bellezza dei luoghi remoti e incontaminati e di quanta ricchezza possano trasmetterci.

Per l’occasione, le sale del circuito The Space Cinema ospiteranno sei delle tappe previste dal tour, ovvero quella di esordio al The Space Cinema Odeon, quella genovese al The Space Cinema Porto Antico, il 15 giugno, quella romana al The Space Cinema Moderno, il 17 giugno e quella di Treviso, al The Space Cinema di Silea il 30 giugno. Mentre a luglio sarà la volta dei The Space Cinema di Bologna e Parma (Centro), rispettivamente il 5 e l’8.

La costante ricerca e il confronto dell’uomo con la natura hanno dato vita, negli anni, ad imprese uniche, diventate ormai leggenda. Sull’Everest alla ricerca di una risposta a uno dei principali misteri dell’alpinismo himalayano, in discesa con gli sci dal K2 ai limiti dell’impossibile, in equilibrio su una slackline alla luce dell’aurora boreale, avventure in bike in aree remote e ricche di cultura, corsa e musica in un parallelismo di insolita suggestione. Imprese che hanno ispirato e ispirano generazioni, portando altre persone a spingersi sempre più avanti, continuando a spostare il limite nella ricerca di un rapporto unico ed elitario con se stessi e la Natura. Quello che per molti è o è stato un vero e proprio viaggio, fisico ma dal sapore decisamente introspettivo, viene riproposto nella 9a edizione del Banff Centre Mountain Film Festival attraverso la proiezione di emozionanti pellicole dedicate al mondo dell’Outdoor e della Natura.

Per scoprire tutti i film in programma, è possibile consultare l’apposita sezione sul sito ufficiale del Festival.

Il circuito conferma intanto tutti i protocolli necessari per garantire il distanziamento e il più alto livello di sicurezza possibile, per il pubblico e per lo staff. Tutti gli ambienti del cinema sono regolarmente igienizzati, e così avviene anche durante il corso delle giornate di apertura al pubblico, mentre le sale vengono pulite al termine di ogni spettacolo.