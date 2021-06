Tornano in UE i viaggiatori americani solo se vaccinati

Via libera all’ingresso in Ue per i cittadini americani, solo se vaccinati come previsto nei Paesi europei e da almeno 14 giorni

Il Consiglio Ue ha approvato le raccomandazioni proposte dalla Commissione, secondo cui ai “viaggiatori americani vaccinati” sarà consentito varcare i confini europei anche per ragioni non essenziali qualora “abbiano ricevuto le dosi di vaccino raccomandate e riconosciute” dall’Unione europea e “abbiano atteso 14 giorni” dall’inoculamento del siero per avere la certezza che “la loro immunità sia completa”. Così oggi il portavoce della Commissione europea Adalbert Jahnz, in conferenza stampa.

Per quanto riguarda la reciprocità, spiega la Dire (www.dire.it), Jahnz ha specificato che le raccomandazioni esortano “i singoli Stati membri” a considerare questo specifico tema “trattando singolarmente caso per caso”.

Sul riconoscimento del certificato di avvenuta vaccinazione, invece, “vi sono ancora delle questioni aperte” con gli Stati Uniti, ha concluso il portavoce.