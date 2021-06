John Cabot University e MIP insieme per formare manager

Lavoro: John Cabot University e MIP Politecnico Milano insieme per un nuovo volto della formazione manageriale e professionale

MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business e John Cabot University, la più grande Università americana in Italia, lanciano una partnership per una nuova offerta formativa rivolta ai manager e ai professionisti che intendono accelerare la propria crescita professionale. Le due eccellenze hanno unito le forze per dar vita a un inedito Executive MBA (Master in Business Administration) con sede nel cuore di Roma, nel celebre campus internazionale dell’università statunitense ubicato a Trastevere. Grazie anche al coinvolgimento di ADL Consulting e Talent Garden, il Master sarà impreziosito da specializzazioni in Digital Lobbying & Public Affairs Management, in Data Driven Business Transformation.

Il Master, che partirà a giugno 2022, avrà anche una specializzazione in Management for the New Space Economy. Già da febbraio 2022 saranno inoltre disponibili percorsi executive sulle tematiche delle specializzazioni, che sono state appunto pensate per essere fruite anche separatamente rispetto all’EMBA: si tratta di veri e propri moduli formativi per l’upskilling e il reskilling di manager e professionisti.

La partnership è stata presentata nel corso di un evento online dai vertici dei due promotori, Vittorio Chiesa e Federico Frattini, rispettivamente Presidente e Dean del MIP Politecnico di Milano, e dal Presidente della John Cabot University, Franco Pavoncello. In rappresentanza dei partner coinvolti hanno partecipato: Claudio Di Mario (Founding Partner) e Marialessandra Carro (Partner) per ADL Consulting, Davide Dattoli (Co-Founder & CEO) e Giulia Amico di Meane (Innovation School Global Director) per Talent Garden. Tra i relatori anche le professoresse Antonella Moretto (Associate Dean for Open Programs del MIP Politecnico di Milano) e Antonella Salvatore (Director Center for Career Services and Continuing Education della John Cabot University) che hanno spiegato quali sono i benefici per i partecipanti.

“Dalla sinergia con la John Cabot University prende forma un’offerta formativa unica arricchita dalle collaborazioni con ADL Consulting e Talent Garden” – hanno dichiarato Vittorio Chiesa e Federico Frattini, rispettivamente Chairman e Dean del MIP Politecnico di Milano. “Con questo nuovo e inedito Master offriamo ai nostri studenti la possibilità di acquisire nuove competenze e di accedere a un network di eccellenza a livello nazionale e internazionale in un contesto che si distingue per qualità e per bellezza. Siamo orgogliosi di poter contare su partner d’eccellenza per portare la nostra offerta anche su Roma, dopo aver lanciato nei mesi scorsi progetti importanti e innovativi anche in Puglia e in Veneto, aggiungendo un altro prezioso tassello al nostro progetto di campus distribuito sul territorio nazionale” hanno concluso Chiesa e Frattini.

“Sono lieto di annunciare la collaborazione tra il MIP Politecnico di Milano e la John Cabot University per il lancio di un Executive MBA nel nostro Campus a Roma” – ha aggiunto il professor Franco Pavoncello, Presidente della John Cabot University. “Questa partnership permetterà di ampliare la platea di studenti che possono usufruire dell’offerta formativa del MIP, recentemente votata tra i migliori MBA executive al mondo. Riteniamo che questa partnership sia un importante riconoscimento della qualità accademica e l’efficienza amministrativa della John Cabot University, a cui si affiancano una natura profondamente internazionale e lo splendido Campus nel cuore di Roma. La creazione di quadri dirigenti capaci di gestire un nuovo ciclo di grande sviluppo che attende l’Italia – conclude il professore – è un compito fondamentale dell’università e la JCU è orgogliosa di contribuire a questa sfida decisiva”.

Il coinvolgimento di partner di eccellenza nei rispettivi ambiti è il tratto distintivo di un Master che permette agli studenti di poter accedere a un network nazionale e internazionale ineguagliabile per competenza e reputazione: la rete di alumni di MIP e John Cabot University, quella dei “tagger” di Talent Garden, e quella politico – istituzionale di ADL Consulting. Al capitale relazionale si combina un programma formativo innovativo in un contesto di respiro internazionale, il tutto in un campus tra i più suggestivi ed affascinanti di Roma.

“Le attività di lobbying possono contribuire a migliorare la qualità di tutti i processi decisionali pubblici” – ha dichiarato Marialessandra Carro, Partner di ADL Consulting. “Specializzarsi in Digital Lobbying & Public Affairs Management rappresenta l’opportunità per i professionisti delle relazioni istituzionali di portare la rappresentanza di interessi e le azioni di advocacy a un livello più avanzato, grazie a un modello manageriale supportato da strumenti digitali, in una logica strategica e data-informed” – ha concluso Carro.

Realizzare un Major all’interno del EMBA di MIP ci consente di supportare concretamente la crescita dei professionisti coinvolti, portando la nostra esperienza sul tema della specializzazione e inserendoli all’interno della nostra community internazionale di innovatori”- commentano Davide Dattoli e Giulia Amico di Meane, rispettivamente CEO e Innovation School Global Director di Talent Garden. “Come Talent Garden avremo la responsabilità di erogare un percorso di 4 mesi destinato a Manager e Senior Manager che sono in prima persona protagonisti della trasformazione delle proprie organizzazioni”.

L’eccellenza formativa del MIP Politecnico di Milano e il network internazionale di alumni e imprese della John Cabot University sono alla base di un programma capace di trasmettere agli studenti una formazione di grande valore e allo stesso tempo di garantire un’esperienza unica in un bellissimo campus nell’inconfondibile contesto di Trastevere.