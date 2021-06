Le Lili online con il singolo Fai quel che sei

Fuori “Fai quel che sei”, il nuovo singolo del duo elettronico Lili: il brano è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

lili, il nuovo progetto elettronico in italiano delle producer e polistrumentiste Lisa Masia e Marina Cristofalo – già note come Lilies on Mars – tornano con il nuovo singolo “Fai quel che sei”, fuori per la discografica Garrincha Dischi.

Franco Battiato fu il primo ad apprezzare e riconoscere il coraggio che ha successivamente permesso al duo sardo di ottenere riconoscimenti a livello internazionale. Oggi Lisa e Marina tornano con un nuovo moniker a infuocare le piattaforme digitali dopo i consensi ottenuti con “Ritornare” e “Parco giochi “: «”Fai quel che sei” è un tuffo nel passato, una BMX e i Cure nel walkman; passa il tempo e le mille vite vissute dentro ai giorni. Tra le onde, la pelle salata e un tuffo profondissimo. Si ritorna a galla dopo aver toccato il fondo per una spinta maggiore nel risalire su».

Registrato tra lo studio della band a Sant’Antioco (in Sardegna) e il Donkey Studio di Medicina (Bologna), e prodotto dalle due titolari insieme a Francesco Brini e Matteo ‘Costa’ Romagnoli, “Fai quel che sei“ è il terzo tassello scelto per definire il magico pianeta lili, una sintesi perfetta fatta di beat avvolgenti e melodie fulminanti.

BIOGRAFIA

lili è la creatura che nasce dalle menti di Lisa Masia e Marina Cristofalo. Produttrici e musiciste polistrumentiste, già note come le Lilies on Mars – scoperte da Franco Battiato, con cui collaborano dal 2007 al 2012 – si formano in Inghilterra.

lili è la sintesi di beat e melodie create da synth, chitarre e modulazioni mescolati a sonorità dream pop, con le voci di Lisa e Marina che sperimentano per la prima volta un progetto interamente in lingua italiana.

Tra le influenze più importanti, i Broadcast, nell’uso di drum machine e suoni fuori dall’ordinario, Delia Derbyshire, pioniera della musica elettronica degli anni 60’ e tra tantissimi altri Radiohead, Moderat, Caribou, St Vincent, Grimes.

Il primo inedito “Ritornare”, simbolo di questa nuova avventura, esce il 24 aprile per Garrincha Dischi e compreso in “Garrincha Libera Tutti”, l’ottavo mixtape della label bolognese. Il 19 novembre pubblicano il singolo “Parco giochi”, sempre per la label bolognese.