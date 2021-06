Laronde sperimenterà nuovi farmaci basati su eRNA

Flagship Pioneering, l’incubatore tecnologico dal quale è nata Moderna, ha annunciato il lancio della biotech Laronde per sperimentare nuovi farmaci basati su eRNA

Nell’ultimo anno, il mondo ha acquisito maggiore familiarità con la tecnologia mRNA grazie ai vaccini sviluppati contro il COVID-19. Tra non molto, speriamo, il mondo inizierà a conoscere un nuovo tipo di farmaci basati su un particolare tipo di RNA chiamato Endless RNA, o eRNA in breve.

La biotech Flagship Pioneering, l’incubatore tecnologico dal quale è nata Moderna, ha annunciato il lancio della sua più recente società, Laronde, che mira a sperimentare nuovi farmaci basati su eRNA, un nuovo tipo di farmaco sviluppato nei Flagship Labs dal partner Avak Kahvejian. Questi tipi di farmaci sono programmabili e capaci di fornire “un’espressione duratura e persistente di proteine terapeutiche” all’interno del corpo di un paziente.

A differenza del tipico RNA messaggero, che è lineare, l’eRNA si presenta a forma di un anello. Questa forma è fondamentale per Laronde, tanto che il nome dell’azienda deriva dalla parola francese che significa rotondo. In una struttura ad anello, l’eRNA non ha estremità libere su cui gli enzimi possono agganciarsi e iniziare il processo di smantellamento, il che significa che potrebbe, in teoria, rimanere attivo più a lungo e aiutare l’espressione della proteina per settimane o mesi.

“Immaginate se potessimo dare alla gente un po’ di eRNA, e la gente potesse poi produrre le proprie proteine autorigeneranti nel proprio corpo. Pensate a come questo cambierebbe il modo in cui pensiamo alle medicine e a cosa sono le medicine”, ha detto Diego Miralles, CEO di Laronde e partner di Flagship.

Per fare questo, il suo team si è ispirato da come i virus ingannano le cellule nel tradurre il loro codice genetico. Il risultato è sintetico, pezzi circolari di RNA che funzionano come macchine a moto perpetuo. Laronde ora crede che la sua piattaforma eRNA possa superare le sfide affrontate da altre tecnologie RNA, in quanto ha il potenziale per realizzare medicine che sono più stabili, più durature e che possono essere somministrate più volte e in modi diversi.

Laronde ha un obiettivo ambizioso di produrre 100 farmaci basati su eRNA nei prossimi 10 anni.

Dopo tre anni di lavoro su eRNA, Flagship ha fornito a Laronde 50 milioni di dollari di finanziamento iniziale per sostenere lo sviluppo della nuova società. Laronde intende assumere più di 200 persone nei prossimi due anni. Il personale scala sosterrà l’impianto di produzione dell’azienda chiamato “Gigabase Factory”. Il sito è modulare e scalabile per supportare la produzione clinica e commerciale.

Kahvejian, l’amministratore delegato fondatore di Laronde, crede che i farmaci basati sull’eRNA possano “sostituire o aumentare” virtualmente ogni modalità di terapia attualmente in uso. I farmaci eRNA potrebbero funzionare come una “potente fabbrica di farmaci” nel corpo, ha detto.

Laronde intende testare le sue audaci affermazioni prendendo di mira inizialmente una biologia ben consolidata, per ridurre i tempi di sviluppo e offrire maggiori tassi di successo.

La genesi di Laronde risale al 2017, conosciuta come FL50, la 50esima piattaforma di scienze della vita sviluppata all’interno dei Flagship Labs. Quando Laronde ha iniziato, il team ha esplorato l’applicabilità terapeutica degli RNA lunghi non codificanti (lncRNA). La ricerca ha infine portato all’invenzione di eRNA, un costrutto di RNA proprietario, a circuito chiuso, ingegnerizzato per essere traducibile. Flagship ha detto che l’eRNA non ha estremità libere, il che significa che non è riconosciuto dal sistema immunitario innato o dagli enzimi esonucleati. Questo permetterà un effetto terapeutico prolungato.

“Flagship ha sfruttato la sua combinazione unica di competenze scientifiche nella biologia dell’RNA e l’esperienza nella costruzione di piattaforme per creare e sviluppare Laronde come il prossimo passo avanti, la società della piattaforma multi-prodotto. Le terapie eRNA hanno il potenziale per essere una classe essenziale e diffusa di farmaci, espandendosi oltre le piccole molecole e gli anticorpi nella loro applicabilità e utilità terapeutica”, ha detto Kahvejian in una dichiarazione.

A gennaio, Flagship ha scelto Diego Miralles per prendere le redini di Laronde dal fondatore CEO Kahvejian.

“Questa è un’opportunità unica nella vita di unirsi a una società come Laronde, che farà avanzare una piattaforma terapeutica innovativa in grado di applicazioni biologiche che potevamo solo sognare qualche anno fa”, ha detto Miralles in una dichiarazione. “Poiché la piattaforma programmabile è così scalabile, abbiamo il potenziale per elaborare in parallelo lo sviluppo di più programmi allo stesso tempo che, in caso di successo, potrebbe aiutare milioni di persone in tutto il mondo”.

“Lasciatemi dire questo: se due anni fa avessi letto quel comunicato stampa. Avrei detto: ‘Quella gente è pazza’. Ma il mondo è cambiato”, ha detto Miralles. “Sarebbe da pazzi non avere aspirazioni”.

Miralles ha indicato il rapido sviluppo dei vaccini a RNA messaggero come un esempio di quanto velocemente stia crescendo il campo dell’RNA traducibile. Sebbene oggi Moderna e BioNTech abbiamo stabilito uno standard di cura, il successo non era affatto garantito, né evidente fin dall’inizio.

Moderna, per esempio, ha lavorato sulla terapeutica dell’RNA messaggero per più di un decennio. E anche se attualmente ha un valore di mercato di 65 miliardi di dollari insieme a una vasta pipeline di programmi sperimentali, questi sono sviluppi relativamente nuovi. Il guscio lipidico che protegge l’mRNA delle sue medicine ha richiesto anni per essere perfezionato. L’azienda aveva anche ricevuto critiche dagli investitori prima della pandemia sulla sua decisione di concentrarsi sui vaccini piuttosto che sui farmaci.