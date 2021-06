Diego Random pubblica il singolo Valanghe

Diego Random torna con il singolo “Valanghe” estratto dal nuovo ep “Aesthetic Caos”: il brano è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali

Valanghe è un singolo profondo e sfaccettato che descrive in maniera più o meno diretta le emozioni dell’artista e di molti suoi coetanei (e non). Un testo malinconico e a tratti avvincente è in grado di catapultare l’ascoltatore all’interno di stati d’animo differenti, dove concetti opposti coesistono. Le parole che si sposano con la base formano un tappeto musicale ritmato sul quale si può ballare, con l’intenzione di allontanare qualsiasi paura o pensiero negativo.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Valanghe è una canzone sfaccettata e profonda, contenuta nel mio nuovo EP “Aesthetic Chaos”, interamente prodotto da DeadlyCombination. Le valanghe sono la metafora del tempo che passa e della vita che scorre e che spesso ci lascia cadere in maniera unicamente distruttiva. Avere la coscienza di cosa ci lasciamo alle spalle, dando un sguardo verso il nostro futuro, è la chiave per superare momenti bui e imparare a convivere con le nostre paure, traendo ciò che di costruttivo hanno da offrirci».

Biografia

Diego Gervasio (Torino, 22/01/00 ), in arte Diego Random, è un artista della periferia torinese. Il suo stile multiforme ed eclettico è caratterizzato dalla centralità della scrittura nel processo creativo. L’ esordio risale a marzo 2017 con la pubblicazione del brano autoprodotto “Strabismo di Bacco”. L’incontro con il produttore Steve Tarta (Stefano Tartaglino) è l’inizio di una collaborazione duratura e creativa che porta l’artista a rilasciare il suo primo Ep ”Nebbia” e a debuttare sui palchi di Torino e Milano. Tra il 2019 e il 2020 escono diversi singoli tra cui “Come Torino la Notte”, in collaborazione con Klaire, e ”Voci in Testa ”, pubblicato da Real Talk Musik e in collaborazione con il brand torinese On My Way (OMY) e il videomaker SpakaFra. L’inizio del 2021 vede l’uscita dei singoli “Fulmini ”, il 15 gennaio e “Silhouette”, il 19 febbraio, con i rispettivi videoclip, anticipando il suo secondo EP “Aesthetic Chaos”, interamente prodotto da DeadlyCombination (Davide Ciruolo), disponibile a partire dal 23 aprile.

Instagram: https://www.instagram.com/diego.random/?hl=it