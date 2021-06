I vestiti CDC con la plastica riciclata di Aliplast

Plastica riciclata nuovo materiale per la moda: la fornisce Aliplast a CDC_Studio, innovativa startup toscana con sede a Castelfranco di Sotto, nel Pisano

Tra Aliplast, azienda leader nella raccolta, recupero e rigenerazione della plastica che fa parte del Gruppo Hera, e CDC_Studio, innovativa startup toscana del settore moda, con sede a Castelfranco di Sotto, nel Pisano, è stato stipulato un accordo di collaborazione per la fornitura di materiali adeguati dal punto di vista della qualità estetica, della resistenza e della sostenibilità per la realizzazione dei capi moda.

Il materiale fornito da Aliplast è film in polietilene, successivamente trattato da CDC_Studio così che assuma ampie qualità in termini di vestibilità, risultando piacevole al tatto e molto confortevole una volta indossato. I capi realizzati grazie a questo materiale sono inoltre impermeabili ed antivento.

In questa forma, il film è ribattezzato “COéO” ed è coperto da brevetto. Due sono le linee di attività dell’azienda toscana: da un lato il COéO è utilizzato per realizzare capi (borse, scarpe, giacche e capispalla), poi commercializzati attraverso rete distributiva e canale e-commerce, dall’altro il film è lavorato, processato e rivenduto come materiale “grezzo” alle industrie tessili che, a loro volta, lo possono impiegare per realizzare abiti e accessori.

Tutto il processo è improntato alla massima sostenibilità: l’impiego del film in polietilene riciclato prodotto da Aliplast permette di ridurre di oltre il 50% le emissioni di CO2 rispetto all’impiego di un film in plastica vergine.

Cristina di Carlo, titolare CDC_Studio: “Da oltre dieci anni sperimento l’uso di materiali di recupero. Da allora ho affinato sia le mie competenze di designer, sia le capacità artigianali necessarie a lavorare materiali innovativi, quali le plastiche. L’incontro con Aliplast ha rappresentato la svolta: per la prima volta ho trovato un partner in grado di fornirmi prodotti adeguati dal punto di vista della qualità estetica, della resistenza e della sostenibilità. L’auspicio è che si possa continuare a lungo, nel solco di un rapporto di collaborazione.