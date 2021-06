The Batman: svelata la data di uscita del film

The Batman: svelati la data di uscita e i look del Cavaliere Oscuro/Bruce Wayne, Catwoman/Selina Kyle e Enigmista/Edward Nashton

Cresce l’attesa per The Batman scritto e diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni dell’Uomo-Pipistrello di Gotham City. Il cinecomic è previsto nelle sale americane il 4 marzo 2022.

Intanto è stato diffuso in rete un leak che non solo ha rivelato la data di uscita ma anche i look del Cavaliere Oscuro/Bruce Wayne, Catwoman/Selina Kyle (interpretata da Zoe Kravitz) e Enigmista/Edward Nashton (interpretato da Paul Dano). Nel cast anche Jeffrey Wright nei panni del commissario James Gordon, John Turturro in quelli di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard in quelli del procuratore di Gotham Gil Colson, Jayme Lawson in quelli della candidata sindaco Balla Reale, Andy Serkis in quelli del fedele maggiordomo Alfred e Colin Farrell in quelli di Oswald Cobblepot.

THE BATMAN, LA TRAMA La storia ripercorre le origini del Cavaliere Oscuro, impegnato ad indagare su una serie di omicidi legati ad un killer che dissemina indizi criptici e indovinelli, ovvero l’Enigmista.

Ulteriori dettagli saranno svelati in occasione del DC FanDome, che non si terrà questa estate ma ad ottobre.