IOSONOUNCANE annuncia le date del tour estivo

Online su tutte le piattaforme digitali “Ira”, il nuovo album di IOSONOUNCANE: l’artista svela anche le date del tour estivo che partirà il 30 giugno

IRA, il nuovo album di IOSONOUNCANE, è online per Numero1 e Trovarobato con distribuzione Sony, un album monumentale: 17 tracce per 1 ora e 50 minuti di musica.

Dopo il grande successo del lavoro precedente DIE, IRA si candida tra gli album italiani più innovativi e coraggiosi del nostro tempo.

IRA TOUR

IOSONOUNCANE tornerà in concerto quest’estate con un set inedito, totalmente differente da quello in cui eseguirà IRA integralmente, con i musicisti che l’hanno suonato, tour previsto per la primavera del 2022.

Il set di quest’estate che vedrà IOSONOUNCANE affiancato da Amedeo Perri e Bruno Germano, sarà composto da brani di IRA e non solo.

Ecco le prime date annunciate:

30.06 Ferrara – Ferrara sotto le stelle

10.07 Riola Sardo (OR) – Parco dei Suoni

15.07 Genova – Arena del Mare

23.07 Roma – Villa Ada

24.07 Marina di Camerota (SA) – Meeting del Mare

12.08 Maida (CZ) – Color Fest

13.08 Locorotondo (BA) – Locus Festival20.08 San Mauro Pascoli (FC) – Acieloaperto

CARAVAN

Caravan, il cortometraggio sulla lavorazione di IRA realizzato da Alberto Gottardo e Francesca Sironi, è disponibile su NEXO+ .

