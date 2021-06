La cedrata Tassoni passa al Gruppo Lunelli

Il Gruppo Lunelli ha acquisito il marchio Tassoni, leader in Italia nella produzione di bibite analcoliche e conosciuto nel mondo per l’iconica cedrata

Il Gruppo Lunelli ha acquisito il marchio Tassoni, leader in Italia nella produzione di bibite analcoliche a base di agrumi e conosciuta nel mondo per l’iconica cedrata Tassoni. La famiglia trentina è già presente nel settore del beverage di alta gamma con gli spumanti Cantine Ferrari, con il prosecco Bisol, con le grappe Segnana e con le acque minerali Surgiva.

Tassoni inizia la sua lunga storia da una spezieria che fu riconosciuta farmacia nel 1793 ed ha mantenuto per oltre due secoli la sua sede a Salò, sul Lago di Garda. La mitica cedrata, con la sua distintiva bottiglia “a buccia di agrume”, è stata lanciata nel 1956: dalla ricetta tuttora segreta che la rende unica, la cedrata Tassoni è prodotta totalmente all’interno dell’azienda con materie prime di qualità superiore, utilizzando i cedri “Diamante” provenienti dalla Calabria e mantiene una indiscussa leadership nel mercato italiano.

La mission del Gruppo Lunelli è la creazione di un polo dell’eccellenza del bere, ambasciatore nel mondo dello stile di vita italiano e questa nuova acquisizione non fa che confermare la volontà di valorizzare il patrimonio produttivo del nostro Paese. Tassoni sarà inserita nel Gruppo come una realtà produttiva autonoma, preservandone la tradizione e il forte radicamento sul territorio ma con grandi ambizioni di crescita, grazie alle sinergie che si verranno a creare.

“Siamo orgogliosi che Tassoni entri nel Gruppo Lunelli perché è un marchio iconico, un simbolo della migliore tradizione italiana che rimane in questo modo patrimonio del nostro Paese. Punteremo a rafforzare ulteriormente il marchio, posizionandolo come il Luxury Soft Drink italiano per eccellenza. Abbiamo in programma di aumentare la presenza sui mercati internazionali e di sviluppare la gamma che già affianca alla cedrata bibite create con materie prime sostenibili e di altissima qualità” afferma il CEO Matteo Lunelli.