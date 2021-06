In libreria la versione illustrata di Piccole Donne

“È la vigilia di Natale e fuori nevica, ma nel salotto di casa March il fuoco scoppietta allegramente nel camino. Quattro sorelle, intente a lavorare a maglia, sospirano, un po’ tristi, pensando al loro papà che è lontano, in guerra”. È l’indimenticabile incipit di Piccole Donne, il più celebre tra i romanzi di Louisa May Alcott, che dal 10 giugno esce in libreria in una originale versione edita da 24 ORE Cultura interamente illustrata, ridotta e riscritta per adattarsi al pubblico dei lettori più giovani.

Grazie alle splendide e colorate illustrazioni dal taglio contemporaneo di Valeria Petrone e ai testi rielaborati di Arianna Ghilardotti, i piccoli lettori – dai 6 anni in su – potranno seguire di pagina in pagina le vicende delle quattro sorelle March, ambientate in una cittadina del New England durante la Guerra di Secessione.

Pubblicato per la prima volta nel 1868 e sempre attuale, il romanzo che racconta la storia di Meg, Jo, Beth ed Amy è considerato un grande classico della letteratura per l’infanzia ed è stato oggetto di numerose riedizioni e trasposizioni cinematografiche, l’ultima nel 2019.

Il volume di 24 ORE Cultura riadatta la trama del romanzo al linguaggio dei bambini di oggi, trasformando così un capolavoro della narrativa in un meraviglioso albo illustrato da leggere e sfogliare, per cominciare a scoprire le celebri opere della letteratura in modo semplice e comprensibile.

Crescita, solidarietà, emancipazione e coraggio di inseguire i propri sogni, che siano essi professionali o romantici: questi alcuni dei tanti importanti temi toccati dall’autrice nel romanzo, che analizza puntualmente la trasformazione delle protagoniste da inesperte adolescenti a, per l’appunto, “piccole donne”, con i loro pregi e difetti, le loro passioni e i loro affetti.

Testi di

Arianna Ghilardotti, redattrice e traduttrice, collabora regolarmente ai programmi dei Teatri alla Scala e La Fenice. È esperta di genealogia, storia delle dinastie e letteratura dell’età vittoriana.

Illustrazioni di

Valeria Petrone, cresciuta con i libri di Bruno Munari e Gianni Rodari, ha studiato Arte a Milano e Londra. Oggi vive a Roma, dove si dedica alla pittura, alla scultura e all’illustrazione.

24 ORE Cultura

Società del Gruppo 24 ORE, 24 ORE Cultura (www.24orecultura.com) è una delle realtà di maggior spicco del settore culturale italiano ed europeo. Editore di volumi illustrati nei settori dell’arte, dell’architettura, della moda e del design, è anche produttore e organizzatore di mostre d’arte ed è partner delle più prestigiose case editrici e dei principali musei internazionali. 24 ORE Cultura gestisce inoltre il MUDEC – Museo delle Culture di Milano: progettato da David Chipperfield, è un polo interculturale e multidisciplinare dedicato alle culture dei cinque continenti.

Scheda tecnica

Titolo: Piccole Donne

Editore: 24 ORE Cultura

Raccontato da Arianna Ghilardotti

Illustrato da Valeria Petrone

Formato: cartonato 23 x 30 cm

Pagine: 32 pp. illustrate

Prezzo: € 17,90

Codice ISBN: 978-88-6648-538-4

A partire dai 6 anni

In vendita in libreria e online